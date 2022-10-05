Стало известно, когда проведут ежегодный Радиодиктант единства

Когда произойдет Радиодиктант

Несмотря на войну в Украине, ежегодный Радиодиктант состоится как всегда 9 ноября в День украинской письменности и языка.

"Сегодня это особенно важно, ведь мы видим, что война в Украине идет не только за сохранение наших территорий, война идет за сохранение нашей идентичности. Это флешмоб уважения нашей культуры, это возможность приобщиться к общему действию, которое объединяет всех нас", - отметил член правления "Суспільного мовлення" Дмитрий Хоркин.

Автором текста диктанта этого года станет украинская писательница и режиссер Ирина Целик, а будет звучать он голосом народной артистки Ады Роговцевой.

Как присоединиться к написанию

9 ноября в 11:00 подготовьте лист бумаги, ручку и включайте волны Украинского Радио или Радио Культура. В то же время флешмоб будет вживую транслироваться на телеканалах "Суспільного мовлення" и онлайн.

"Где бы вы ни были, где бы ни находились, пишите Радиодиктант национального единства вместе с нами. Мы не проверяем знания, это не форма контроля. Мы хотим, чтобы этот диктант писали люди разных профессий и интересов, чтобы показать всему миру, как нас много. Главное, что мы все объединимся", - отмечают организаторы.

Что изменится в этом году

Обойти вниманием события в Украине просто невозможно, поэтому написание Радиодиктанта-2022 адаптировано к условиям военного времени.

В связи с тем, что за границей вынужденно оказались миллионы наших граждан в разных странах мира, будут обустроены студии для написания диктанта.

Напомним, что Радиодиктант национального единства появился в 2000 году. С этого времени его проводят ежегодно 9 ноября. Участники также могут отправить свои диктанты на проверку, чтобы впоследствии объявили имя самого грамотного украинца или украинки.