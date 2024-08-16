Стало відомо, коли Klavdia Petrivna розкриє свою персону

Так, подейкували, що виконавиця вперше покаже обличчя 30 і 30 серпня у столичному "Палаці спорту", коли даватиме сольні концерти.

Як пишуть ЗМІ, Клавдія розкриє свою персону скоріше за все в інший день.

Уся увага тепер зосереджена на 1 вересня, коли на київській сцені Origin Stage відбудуться ексклюзивні зйомки пілотного епізоду YouTube-проєкту ORIGIN SHOW.

Головною героїнею цієї події стане Клавдія Петрівна, і захід буде відкрито для публіки.

Цікаво, що на сайті продажу квитків зазначено, що це "подія для тих, хто любить відкривати нове раніше за інших".

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Тож можна припустити, що саме тоді всі дізнаються, хто ж ховається за образом співачки.

"Це шанс на ваше побачення з артисткою. Вже без масок (нарешті!) і у дружній атмосфері в форматі музики, розваг, інтерактиву з публікою і цікавих розмов Клави з відомими гостями-артистами", - йдеться в повідомленні на сайті.

Нагадаємо, нещодавно Klavdia Petrivna випустила свій перший альбом під назвою "Їде дах". До нього увійшли вісім треків, кожен із яких підкріплений неймовірним інструментальним звучанням.