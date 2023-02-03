UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, коли у Києві почнуть їздити двоповерхові автобуси (фото)

Коли в Києві з'являться двоповерхові автобуси (фото: facebook.com/benjamin.north.56)
Автор: Юлія Гаюк

У грудні минулого року Берлін подарував Києву чотири двоповерхових автобуси. Вони є найбільшими комунальними перевізниками Німеччини. Наразі терміни запуску все ще невідомі через пошук найбільш комфортного маршруту.

Про це повідомили представники "Київпастранс" у коментарі виданню БЖ.

Коли кияни побачать двоповерхові автобуси

Як повідомили в "КПТ", терміни виходу автобусів на столичні дороги затягуються через ряд причин:

  • процедура реєстрації та сертифікації
  • відповідне обладнання для функціонування електронного квитка
  • GPS-трекери та системи аудіовізуального сповіщення
  • визначення маршрутів, на яких планується їх задіяти

Майбутній маршрут курсування добирають такий, щоб автобус міг заїжджати на всі транспортні розв'язки та проїжджати під усіма мостами. Кількість зупинок планують мінімальну для комфорту пасажирів.

Що відомо про двоповерхові автобуси

За словами операційного директора BVG Рольфа Ерфурта, ці автобуси були в експлуатації протягом 12-15 років у Берліні. Перед відправленням в Україну їх перевірили у ремонтних майстернях компанії на справність.

Також зазначалося, що такою допомогою так Берлін виражає свою підтримку України, адже багато транспортних засобів громадського транспорту постраждали від російських атак.

Салон автобуса компанії Berliner Verkehrsbetriebe (фото: BVB.net)

Раніше ми розповідали, за якої умови проїзд у громадському транспорті Києва стане безкоштовним.

Дивіться також, як внаслідок ракетної атаки Росії знищено половину автобусів у Дніпрі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київоплата проїздуавтобуси