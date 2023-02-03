Стало відомо, коли у Києві почнуть їздити двоповерхові автобуси (фото)

Коли кияни побачать двоповерхові автобуси

Як повідомили в "КПТ", терміни виходу автобусів на столичні дороги затягуються через ряд причин:

процедура реєстрації та сертифікації

відповідне обладнання для функціонування електронного квитка

GPS-трекери та системи аудіовізуального сповіщення

визначення маршрутів, на яких планується їх задіяти

Майбутній маршрут курсування добирають такий, щоб автобус міг заїжджати на всі транспортні розв'язки та проїжджати під усіма мостами. Кількість зупинок планують мінімальну для комфорту пасажирів.

Що відомо про двоповерхові автобуси

За словами операційного директора BVG Рольфа Ерфурта, ці автобуси були в експлуатації протягом 12-15 років у Берліні. Перед відправленням в Україну їх перевірили у ремонтних майстернях компанії на справність.

Також зазначалося, що такою допомогою так Берлін виражає свою підтримку України, адже багато транспортних засобів громадського транспорту постраждали від російських атак.

Салон автобуса компанії Berliner Verkehrsbetriebe (фото: BVB.net)