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Росіяни ракетами знищили у Дніпрі половину автобусів: дивіться наслідки підлої атаки

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Дніпро, П'ятниця 30 вересня 2022 21:16
Росіяни ракетами знищили у Дніпрі половину автобусів: дивіться наслідки підлої атаки Колаж РБК-Україна: російські окупанти ракетними ударами знищили громадський транспорт у Дніпрі
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти знищили своїми ракетними ударами Дніпром половину автобусів громадського транспорту, які стояли в автопарку.

Наслідки атак військ РФ та спалений муніципальний транспорт показав 30 вересня мер Дніпра Борис Філатов у Telegram-каналі.

"Вчора окупанти поцілили своїми клятими ракетами в місцеве АТП, спаливши понад 115 автобусів. На відео нижче ви можете побачити обгорілі металеві "скелети", які від них лишилися", - йдеться у публікації.

На кадрах показані моторошні наслідки російських обстрілів автопарком транспортного підприємства з автобусами, які при подальшій пожежі практично повністю згоріли.

Для цієї атаки війська РФ застосовували ракети "Іскандер".

Росіяни ракетами знищили у Дніпрі половину автобусів: дивіться наслідки підлої атакиРосіяни ракетами знищили у Дніпрі половину автобусів: дивіться наслідки підлої атакиРосіяни ракетами знищили у Дніпрі половину автобусів: дивіться наслідки підлої атаки

У Дніпрі знищено близько половини громадських автобусів через російські ракетні удари (фото: t.me/borys_filatovv)

Після ворожих ударів по АТП місцева влада попередила жителів Дніпра про ймовірні затримки на маршрутах 73, 87А, 106, 107, 146А та 146Б.

Росіяни ракетами знищили у Дніпрі половину автобусів: дивіться наслідки підлої атакиРосіяни ракетами знищили у Дніпрі половину автобусів: дивіться наслідки підлої атакиРосіяни ракетами знищили у Дніпрі половину автобусів: дивіться наслідки підлої атаки

Наслідки російського обстрілу автопарку з автобусами громадського транспорту в Дніпрі (фото: t.me/borys_filatovv)

Міський голова зазначив, що така підла терористична атака загарбників змусила його звернутися за допомогою до інших міст та бізнесу, щоб посприяти отриманню нового транспорту і якнайшвидше відновити роботу міських маршрутів.

Росіяни ракетами знищили у Дніпрі половину автобусів: дивіться наслідки підлої атаки

Згорілі автобуси в автопарку Дніпра після російських ракетних ударів (фото: t.me/borys_filatovv)

Також Філатов тепло подякував київському колезі Віталію Кличку, який уже відгукнувся на заклик про допомогу, і зі столиці до Дніпра у понеділок, 3 жовтня, мають прибути 30 автобусів.

Крім того, дніпрянам допоможуть підприємці - одна з корпорацій запропонувала купити для міста автобуси власним коштом.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічного обстрілу військами РФ 29 вересня міста Дніпра є загиблі та поранені. Окупанти поцілили у житловий квартал у центрі міста та у транспортне підприємство. Сьогодні рятувальники виявили тіло третьої жертви й операція з пошуків триває.

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Днипро Війна Росії проти України ракетный удар