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Стало известно, когда в Киеве начнут ездить двухэтажные автобусы (фото)

Когда в Киеве появятся двухэтажные автобусы (фото: facebook.com/benjamin.north.56)
Автор: Юлия Гаюк

В декабре прошлого года Берлин подарил Киеву четыре двухэтажных автобуса. Они являются самыми крупными коммунальными перевозчиками Германии. Сейчас сроки запуска все еще неизвестны из-за поиска наиболее комфортного маршрута.

Об этом сообщили представители "Киевпасстранса" в комментарии изданию БЖ.

Когда киевляне увидят двухэтажные автобусы

Как сообщили в "КПТ", сроки выхода автобусов на столичные дороги затягиваются по ряду причин:

  • процедура регистрации и сертификации
  • соответствующее оборудование для функционирования электронного билета
  • GPS-трекеры и системы аудиовизуального оповещения
  • определение маршрутов, на которых планируется их задействовать

Будущий маршрут курсирования подбирается таким, чтобы автобус мог заезжать на все транспортные развязки и проезжать под всеми мостами. Количество остановок планируется минимальным для комфорта пассажиров.

Что известно о двухэтажных автобусах

По словам операционного директора BVG Рольфа Эрфурта, эти автобусы находились в эксплуатации в течение 12-15 лет в Берлине. Перед отправкой в Украину их проверили в ремонтных мастерских компании на исправность.

Также отмечалось, что так Берлин выражает свою поддержку Украине, ведь многие транспортные средства общественного транспорта пострадали от российских атак.

Салон автобуса компании Berliner Verkehrsbetriebe (фото: BVB.net)

Ранее мы рассказывали, при каком условии проезд в общественном транспорте Киева станет бесплатным.

Смотрите также, как в результате ракетной атаки России уничтожено половину автобусов в Днепре.

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