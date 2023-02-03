Стало известно, когда в Киеве начнут ездить двухэтажные автобусы (фото)

Когда киевляне увидят двухэтажные автобусы

Как сообщили в "КПТ", сроки выхода автобусов на столичные дороги затягиваются по ряду причин:

процедура регистрации и сертификации

соответствующее оборудование для функционирования электронного билета

GPS-трекеры и системы аудиовизуального оповещения

определение маршрутов, на которых планируется их задействовать

Будущий маршрут курсирования подбирается таким, чтобы автобус мог заезжать на все транспортные развязки и проезжать под всеми мостами. Количество остановок планируется минимальным для комфорта пассажиров.

Что известно о двухэтажных автобусах

По словам операционного директора BVG Рольфа Эрфурта, эти автобусы находились в эксплуатации в течение 12-15 лет в Берлине. Перед отправкой в Украину их проверили в ремонтных мастерских компании на исправность.

Также отмечалось, что так Берлин выражает свою поддержку Украине, ведь многие транспортные средства общественного транспорта пострадали от российских атак.

Салон автобуса компании Berliner Verkehrsbetriebe (фото: BVB.net)