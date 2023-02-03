Стало известно, когда в Киеве начнут ездить двухэтажные автобусы (фото)

В декабре прошлого года Берлин подарил Киеву четыре двухэтажных автобуса. Они являются самыми крупными коммунальными перевозчиками Германии. Сейчас сроки запуска все еще неизвестны из-за поиска наиболее комфортного маршрута.
Об этом сообщили представители "Киевпасстранса" в комментарии изданию БЖ.
Как сообщили в "КПТ", сроки выхода автобусов на столичные дороги затягиваются по ряду причин:
Будущий маршрут курсирования подбирается таким, чтобы автобус мог заезжать на все транспортные развязки и проезжать под всеми мостами. Количество остановок планируется минимальным для комфорта пассажиров.
По словам операционного директора BVG Рольфа Эрфурта, эти автобусы находились в эксплуатации в течение 12-15 лет в Берлине. Перед отправкой в Украину их проверили в ремонтных мастерских компании на исправность.
Также отмечалось, что так Берлин выражает свою поддержку Украине, ведь многие транспортные средства общественного транспорта пострадали от российских атак.
Салон автобуса компании Berliner Verkehrsbetriebe (фото: BVB.net)
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