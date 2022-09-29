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Стало відомо, коли у Києві можна буде оплатити проїзд карткою

У Києві введуть оплату проїзду картою або телефоном (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У громадському транспорті Києва з'явиться можливість сплатити за проїзд за допомогою банківської картки або телефоном з PayPass. Повідомляється, що сплатити за допомогою валідатора можна буде вже з 1 жовтня.

Про це розповів заступник голови КМДА з питань цифрового розвитку Петро Оленич в інтерв'ю для "Вечірній Київ".

Як повідомив Петро Оленич, за зразок взяли естонську систему електронного квитка, яка використовується у багатьох країнах Європи.

Для оплати банківською карткою використовуватимуться ті ж валідатори, через які відбувається оплата за допомогою картки "Київ Цифрової".

З 1 жовтня розрахуватися за проїзд можна буде банківською картою або телефоном з PayPass. Зробити це можна буде дуже просто.

"Достатньо буде прикласти банківську картку, в якій є послуга PayPass, або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора та оплатити маршрут. Якщо контролер проситиме підтвердити оплату, пасажир повинен продиктувати лише останні чотири цифри своєї картки, для ідентифікації трансакції в системі. Ще як варіант - можна показати списання у банківському додатку", - пояснив Оленич.

Він додав, що розрахуватись за проїзд можна буде і карткою киянина – її адаптували під новий функціонал валідаторів. І валідатори автоматично перевірятимуть, чи прив'язана до карти киянина пільга. Якщо ні – шукатиме куплені поїздки.

Якщо ж і поїздок немає, то з картки киянина валідатор спише плату за проїзд, як зі звичайної банківської картки.

До речі, раніше ми писали про те, що в Україні пропонують зробити безкоштовний проїзд для переселенців.

А ще розповідали про те, що у Києві можуть відновити роботу транспорту під час тривоги.

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Київтранспортоплата проїзду