Стало відомо, коли Джамала дасть перший концерт у статусі багатодітної мами

Джамала, яка наприкінці травня втретє стала мамою, анонсувала перший великий концерт у статусі багатодітної матусі. Він відбудеться у Києві в перший день осені.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію артистки у її Instagram-акаунті.
Великий концерт Джа відбудеться 1 вересня у культурному просторі V'YAVA, що знаходиться у Києві на ВДНГ.
Цим концертом артистка збирається відсвяткувати свій День народження разом із відвідувачами та насолодитися останнім літнім вайбом у перший день осені.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Я дуже люблю літо, а ще більше люблю літні виступи просто неба", - говорить Джамала і додає, що для неї це "дуже хвилююче", бо це її перший концерт "у новому статусі багатодітної мами".
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Співачка каже, що нині вона надихається своїми дітьми.
"Однозначно, наша зустріч буде сповнена любові та ніжності, а головне, зараз концерти - це про дозволити собі зібрати людей, відчувати відповідальність, молитися, щоб не було тривог, згадувати тих, хто пішов, збирати гроші на ЗСУ, дозволити собі трохи насолодитися, дякувати ЗСУ. І дуже символічно, що одразу після мого Дня народження, у нас є така можливість зустрітися, де я заспіваю для вас пісні з різних альбомів", - сказала Джамала.
Під час концерту артистка обіцяє заспівати улюблені пісні своїх шанувальників. Ми зібрали кілька найпопулярніших треків співачки на сьогодні.
"Крила"
"Люблю"
"Шлях додому"
"1944"
"Заплуталась"
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