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Стало известно, с какими проблемами украинцы чаще всего обращаются к стоматологу

Вторник 20 февраля 2024 12:22
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Стало известно, с какими проблемами украинцы чаще всего обращаются к стоматологу Почему украинцы ходят к стоматологу чаще всего (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко
Эксперт: Ян Стремский

Люди обращаются к стоматологам по разным причинам, но есть основные проблемы, с которыми чаще всего идут к врачу.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал практикующий врач-стоматолог в третьем поколении. Который специализируется на терапевтической, ортопедической и эстетической стоматологии. Работает по современным методикам, включая лечение под микроскопом и цифровые протоколы Ян Стремский.

С какими проблемами к дантисту обращаются украинцы

На самом деле люди в наше время до сих пор боятся ходить к стоматологу, но у каждого на это есть свои причины. Однако если у человека возникает серьезная проблема, с которой невозможно справиться самостоятельно - они борются со своими страхами и идут на прием к дантисту.

Ян назвал три самых распространенных проблем, с которыми к нему обращаются пациенты. И стоит сказать, что далеко не все доводят до крайности состояние своих зубов.

Стало известно, с какими проблемами украинцы чаще всего обращаются к стоматологу

Почему украинцы ходят к стоматологу чаще всего (фото: Freepik)

Три основных проблемы, с которыми пациенты обращаются к стоматологу в Украине

"На сегодняшний день больший процент людей приходит именно на профилактику, и это не может не радовать", - говорит дантист.

На втором месте это - кариес с его осложнениями. Кариес - это самое распространенное стоматологическое заболевание во всем мире, несущее в себе разрушение твердых тканей зуба эмали. И закрывают тройку лидеров виниры, коронки, импланты.

А вот реже всего, по словам Яна, люди обращаются за отбеливанием и установкой скайсов, что несколько лет назад наоборот занимало первые чарты.

Выходит, самая распространенная проблема украинцев - это профилактика. И действительно это свидетельствует о том, что украинцы следят за здоровьем ротовой полости и зубов.

Раньше мы рассказывали, как правильно ухаживать за полостью рта.

Читайте также, почему люди в мире современных технологий боятся зубных врачей.

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