Стало відомо, яким буде меморіал Героїв на Марсовому полі у Львові: фото

Яким буде Марсове поле

Переможцями конкурсу стала команда архітекторів з Хмельницького - Віктор Голубєв та Дмитро Райфшнайдер. Конкурс тривав три місяці, на нього подали 27 проектів, у тому числі й іноземні архітектори.

Крім зони поховань на Марсовому полі, проект передбачає облаштування скверу, музею, а також встановлення монумента невідомому воїну, каплицю та колумбарій - місце для поховання урн з прахом.

Згідно із задумом архітекторів, на монументі невідомому воїну викарбують імена, зниклих безвісти захисників та розмістять їхні фото.

Січення граней монумента нагадуватиме щит. Монумент може мати багато символічних читань, але головне - зелені шляхи, що в перспективі йдуть до неба. Зелень на щиті символізуватиме цвіт нації, який пішов захищати державу.

На могилах воїнів, яких там уже 675, встановлять козацькі хрести з білого каменю. Також буде передбачено місце для розміщення квітів та лампадок. Біля кожної могили облаштують місця для сидіння.

На могилах встановлять білі козацькі хрести (фото: ЛМР)

"Концепція нової площі полягає у зміненні осі міста на вісь історичну. Ця вісь направлена на північний схід та схід в усереднену точку, що поєднує координати боїв за Київ, Харків, Донецьк, Авдіївку, Дебальцеве, Іловайськ, Херсон та основний напрямок оборони України. Таке зміщення осі повинне привернути увагу до географічної єдності України та контрастувати зі структурою міста, врізаючись у неї", - розповів один з авторів проекту Дмитро Райфшнайдер.

На площі розташують плиту, на якій зобразять графічні знаки бригад і підрозділів, герої яких воювали за Україну. Тут же буде і місце покладання квітів.

Також зазначається, що хрест на честь Української галицької армії залишать у кінці полі, а біля нього встановлять молитовну споруду.

Архітектори наголошують, що простір буде інклюзивним.

Так виглядатиме меморіал на Марсовому полі (фото: ЛМР)

Нагадаємо, що на Марсовому полі раніше переважно були поховані члени НКВС, які загинули в боях з Українською повстанською армією. Дослідники ексгумували понад тисячу тіл й перепоховали їх. Рішення про це ухвалила Львівська міська рада у серпні 2022 року.