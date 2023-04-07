НБУ зафіксував рекордне падіння курсу долара на готівковому ринку України

У березні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 3,4% до 38,55 гривень. Курс знизився до мінімуму з літа 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

У березні зниження курсу було найбільш швидким з початку минулого року.

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за березень 1 517,7 млн доларів. При цьому у населення купили 1 236,8 млн доларів.

Більшість угод провели небанківські фінансові установи. Вони продали населенню 1 039,9 млн доларів і купили 1 039,8 млн доларів.

Зазначимо, що на початку квітня курс долара в обмінних пунктах впав до 38,50 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, за 2022 рік курс долара на готівковому ринку зріс на 47,7% - до 40,19 гривень за долар.

НБУ не змінює офіційний курс гривні до долара з 21 липня 2022 року - 36,6 гривень за долар.