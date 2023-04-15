Стало відомо, яким буде курс долара після Великодня

Курс долара в Україні останнім часом демонструє тенденцію до зниження, і так буде й після Великодніх свят. Доки показник не досягне певного рівня, але є певні умови.

Зниження курсу до свят - звична практика

"Традиційно на свята курси валют, як правило, знижуються. В історії бувають відхилення, але в принципі просідання курсу готівкового ринку перед святами вказує на те що валютний ринок знаходиться у стані спокою", - каже експерт.

А от чи збережеться така тенденція далі, буде залежати від ряду факторів. У тому числі й від успіхів на фронті. Останні зараз важко прогнозувати.

Тим не менш, за прогнозом експерта, курс готівкового ринку має коливатись поблизу офіційного курсу.

Від чого залежить готівковий курс

Віталій Шапран каже, що збалансованість потоків на продаж і купівлю готівки, крім всього іншого залежить від настроїв українців, від стану їх доходів після повернення з вимушеної еміграції.

При цьому повернення українців з "непустими гаманцями" впливає на готівковий курс, як позитивний фактор.

До якого рівня може знизитися офіційний курс

Експерт не виключає, що курс на готівковому ринку впаде до рівня офіційного - 36,6 гривень за долар.

"Такий сценарій цілком можливий за умови відсутності негативних шоків, але його реалізація є реальною тільки при повному збалансуванні потоків на готівковому ринку, коли банки перестануть відчувати нестачу валюти і завозити її в Україну", - сказав він.

Який курс долара зараз

Станом на 14 квітня, на готівковому ринку середній курс долара в Україні складає: