Стало известно, каким будет курс доллара после Пасхи

Курс доллара в Украине в последнее время демонстрирует тенденцию к понижению, и так будет и после Пасхальных праздников. Пока показатель не достигнет определенного уровня, но есть условия.

Снижение курса к праздникам - привычная практика

"Традиционно на праздники курсы валют, как правило, снижаются. В истории бывают отклонения, но в принципе проседание курса наличного рынка перед праздниками указывает на то, что валютный рынок находится в покое", - говорит эксперт.

А вот сохранится ли такая тенденция дальше, будет зависеть от ряда факторов. В том числе и от успехов на фронте. Последние сейчас сложно прогнозировать.

Тем не менее, по прогнозу эксперта, курс наличного рынка должен колебаться вблизи официального курса.

От чего зависит наличный курс

Виталий Шапран говорит, что сбалансированность потоков на продажу и покупку наличных денег, помимо всего прочего зависит от настроений украинцев, от состояния их доходов по возвращении из вынужденной эмиграции.

При этом возвращение украинцев с "непустыми кошельками" влияет на наличный курс, как положительный фактор.

До какого уровня может снизиться официальный курс

Эксперт не исключает, что курс на наличном рынке упадет до официального уровня - 36,6 гривен за доллар.

"Такой сценарий вполне возможен при отсутствии негативных шоков, но его реализация реальна только при полном сбалансировании потоков на наличном рынке, когда банки перестанут испытывать нехватку валюты и завозить ее в Украину", - сказал он.

Какой курс доллара сейчас

По состоянию на 14 апреля, на наличном рынке средний курс доллара в Украине составляет: