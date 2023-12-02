Стало відомо, яких спеціалістів у школах не вистачає найбільше

Наразі найбільший дефіцит спостерігається серед шкільних психологів.

Під час проведення спостереження з'ясувалося, що відвідані заклади загальної середньої освіти у цілому забезпечені практичними психологами на 80%. Проте практичні психологи наявні лише у 33% садочків, з них 5% працюють за сумісництвом.

Залишаються вакантними посади практичних психологів у 27% садочках і 17% загальноосвітніх шкіл. Найбільший брак кадрів спостерігають здебільшого в селах.

Стосовно закладів позашкільної освіти, то посада психолога там взагалі не передбачена штатним розписом. Про це повідомили 74% опитаних керівників закладів позашкільної освіти.

Яка ситуація з медичними працівниками

У більшості закладів освіти медичні працівники працюють за основним місцем роботи, у 10% - за сумісництвом.

Ще 9% закладів загальної середньої освіти та 3% садочків уклали угоди з медичними установами. Проте у 17% загальноосвітніх шкіл та 12% садочків посади медичних працівників на час здійснення дослідження залишаються вакантними.

У закладах позашкільної освіти посади медичних працівників відсутні. Крім того, є й такі випадки, коли в закладі освіти ставок практичного психолога та медичного працівника не передбачено.

Реформа шкільного навчання

30 листопада завершилося громадське обговорення, ініційоване МОН, стосовно реформи середньої освіти в Україні. Стандарт проєкту передбачає реорганізацію середньої освіти на профільну. У ході свого навчання діти зможуть самостійно обирати предмети для вивчення, хоча деякі з них залишаться обов'язковими.

До обов'язкових предметів належать:

українська мова

математика

історія України

іноземна мова

"Захист України"

домедична допомога

фізична культура

Здебільшого це ті предмети, які виносяться на ЗНО чи НМТ.

Решта предметів у шкільному курсі є вибірковими, проте лише у 10-12 класах.

Профільне навчання в старших класах повинне бути гнучким і давати свободу для творчості.

Згідно з реформою учні зможуть самостійно обирати профіль і частково предмети для вивчення. А заклади освіти своєю чергою повинні надати дітям можливості опановувати ті знання, які вони хочуть.

Учні, які почали вчитися за програмою НУШ, будуть здобувати профільну освіту за новим стандартом вже з 2027 року. Однак для того, щоб впровадити ці зміни, потрібно провести пілотне тестування. Його планують розпочати у 2025 році.