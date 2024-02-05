Стало відомо, з яких областей до Польщі виїхало найбільше українців: ви будете здивовані

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну велика кількість наших співгромадян виїхали до сусідніх країн. Одним із лідерів серед них стала Польща. Нині дехто з українців повертається додому, інші - залишаються у статусі біженців або ж перетворюються на трудових мігрантів.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на результати дослідження Gremi Personal розповідає, кого в Польщі зараз більше - біженців або заробітчан, а також з яких регіонів України виїхало найбільше людей.

Кого більше - біженців чи трудових мігрантів

Згідно з даними аналітичного центра міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal, навесні 2022 року найбільше українців приїхало до Польщі з областей, що знаходились у безпосередній близькості від бойових дій:

Дніпропетровська - 11,5%

Запорізька - 8,31%

Харківська - 7,81%

Донецька - 6,63%

Херсонська - 5,75%

Київська - 5,61

Полтавська - 4,87%

Львівська - 4,41%

Миколаївська - 4,41%

Вінницька - 4,36%

Водночас нині - взимку 2023-2024 рр. - більшість українців, які перебувають в Польщі, можна вважати трудовими мігрантами.

Такий висновок було зроблено на тлі отриманих під час нещодавнього дослідження даних.

"Історично склалося, що найбільш у Польщі працювало українців із західних регіонів країни. Початок війни вніс зміни в цю традицію, адже багато людей були змушені виїхати зі східних та південних регіонів із міркувань безпеки. Однак за два роки більшість встигли впорядкувати своє життя: хтось повернувся в Україну, хтось поїхав до інших країн. Тому, попри війну, географічний показник вирівнюється", - пояснила директорка департаменту рекрутації Анна Джоболда.

Все більше українців повертаються додому, проте дехто досі лишається в Польщі (ілюстративне фото: pixabay.com)

З яких областей до Польщі виїхало найбільше українців

Нині, на думку експертів, у Польщі здебільшого залишаються ті українці, які прагнуть працювати.

"Кількість офіційно працевлаштованих українців у Польщі на кінець 2023 року складала 750 тисяч від 1 млн 125 тис. усіх працюючих іноземців", - уточнила рекрутерка з Gremi Personal.

До 10 областей України за найбільшою кількістю людей у Польщі увійшли:

Дніпропетровська - 9,82%

Хмельницька - 6,8%

Івано-Франківська - 6,3%

Львівська - 6,05%

Волинська - 5,79

Рівенська - 5,79%

Харківська - 5,29%

Житомирська - 5,29%

Вінницька - 4,53%

З якої області українці приїхали до Польщі (інфографіка: gremi-personal.com.ua)

З яких населених пунктів виїхало найбільше українців

Цікаво також і те, що найбільше українців виїхало до Польщі з великих міст - 52,64%.

На другому місці - села (29,72%), на третьому - селища міського типу (17,63%).

З якого типу населеного пункту українців у Польщі найбільше (інфографіка: gremi-personal.com.ua)