Стало відомо, які авто українці найчастіше завозять з Китаю

Найпопулярніші авто серед українців

Із січня по червень українці придбали майже п'ять тисяч легкових авто, ввезених з Китаю. Більшість із них (понад три тисячі) - нові.

На цей час автомобілі китайського походження охопили 12% українського ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" була лише 2%.

Які моделі увійшли в топ

Серед придбаних в першій половині 2023 року лідером брендів нових авто (майже 900 штук) є Volkswagen ID.4

Крім того, українці часто обирали Dongfeng, Cherry Tiggo 4, Volkswagen ID.6 та Honda E.

Серед вживаних авто лідером також є Volkswagen ID.4 (683 одиниці).

Далі йдуть Dongfeng, Volkswagen ID.6, Tesla Model Y та Honda E.

Volkswagen ID4 (фото: wikipedia)

Honda E (фото: wikipedia)

Tesla Model Y (фото: wikipedia)

Скільки коштують найпопулярніші авто

Ціна залежить від різних факторів, таких як попит, пропозиція, оцінка компаній тощо.

Найдорожча нова автівка - це Volkswagen ID.6, ціна якої в середньому 40 тисяч доларів, далі йдуть Volkswagen ID.4 (38 тисяч доларів), Honda E (30 тисяч доларів), Dongfeng (20 тисяч доларів) та Cherry Tiggo 4 (16 тисяч доларів).

Також за Tesla Model Y доведеться викласти 50 тисяч доларів.

Автівки, які були вже в користуванні, коштують дешевше, але не набагато.

Найменша вартість у Dongfeng, середня ціна якої 17 тисяч доларів. Далі йдуть Honda E (25 тисяч доларів), Volkswagen ID.4 (35 тисяч доларів).