Стало известно, какие авто украинцы чаще всего завозят из Китая

Самые популярные авто среди украинцев

С января по июнь украинцы приобрели почти пять тысяч легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Большинство из них (более трех тысяч) - новые.

До настоящего времени автомобили китайского происхождения охватили 12% украинского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" была всего 2%.

Какие модели вошли в топ

Среди приобретенных в первой половине 2023 года лидером брендов новых авто (почти 900 штук) Volkswagen ID.4

Кроме того, украинцы часто выбирали Dongfeng, Cherry Tiggo 4, Volkswagen ID.6 и Honda E.

Среди подержанных авто лидером также Volkswagen ID.4 (683 единицы).

Далее следуют Dongfeng, Volkswagen ID.6, Tesla Model Y и Honda E.

Volkswagen ID4 (фото: wikipedia)

Honda E (фото: wikipedia)

Tesla Model Y (фото: wikipedia)

Сколько стоят самые популярные авто

Цена зависит от различных факторов, таких как спрос, предложение, оценка компаний.

Самый дорогой новый автомобиль - это Volkswagen ID.6, цена которого в среднем 40 тысяч долларов, далее следуют Volkswagen ID.4 (38 тысяч долларов), Honda E (30 тысяч долларов), Dongfeng (20 тысяч долларов) и Cherry Tiggo 4 (16 тысяч долларов).

Также за Tesla Model Y придется выложить 50 тысяч долларов.

Автомобили, которые были уже в пользовании, стоят дешевле, но не намного.

Наименьшая стоимость у Dongfeng, средняя цена которой 17 тысяч долларов. Далее следуют Honda E (25 тысяч долларов), Volkswagen ID.4 (35 тысяч долларов).