Стало відомо, які авто українці найчастіше завозять з Китаю

Останнім часом українці надають перевагу легковим авто, ввезених із Китаю. Цей сегмент зараз займає значне місце на ринку продажу.

Про те, які марки та моделі найчастіше купували українці та за якою ціною, повідомили в Telegram -каналі УкрАвтопром.

Найпопулярніші авто серед українців

Із січня по червень українці придбали майже п'ять тисяч легкових авто, ввезених з Китаю. Більшість із них (понад три тисячі) - нові.

На цей час автомобілі китайського походження охопили 12% українського ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" була лише 2%.

Які моделі увійшли в топ

Серед придбаних в першій половині 2023 року лідером брендів нових авто (майже 900 штук) є Volkswagen ID.4

Крім того, українці часто обирали Dongfeng, Cherry Tiggo 4, Volkswagen ID.6 та Honda E.

Серед вживаних авто лідером також є Volkswagen ID.4 (683 одиниці).

Далі йдуть Dongfeng, Volkswagen ID.6, Tesla Model Y та Honda E.

Volkswagen ID4 (фото: wikipedia)

Honda E (фото: wikipedia)

Tesla Model Y (фото: wikipedia)

Скільки коштують найпопулярніші авто

Ціна залежить від різних факторів, таких як попит, пропозиція, оцінка компаній тощо.

Найдорожча нова автівка - це Volkswagen ID.6, ціна якої в середньому 40 тисяч доларів, далі йдуть Volkswagen ID.4 (38 тисяч доларів), Honda E (30 тисяч доларів), Dongfeng (20 тисяч доларів) та Cherry Tiggo 4 (16 тисяч доларів).

Також за Tesla Model Y доведеться викласти 50 тисяч доларів.

Автівки, які були вже в користуванні, коштують дешевше, але не набагато.

Найменша вартість у Dongfeng, середня ціна якої 17 тисяч доларів. Далі йдуть Honda E (25 тисяч доларів), Volkswagen ID.4 (35 тисяч доларів).