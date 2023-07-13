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Стало известно, какие авто украинцы чаще всего завозят из Китая

Новина українською →
Четверг 13 июля 2023 19:02
Стало известно, какие авто украинцы чаще всего завозят из Китая Какие автомобили чаще всего покупают украинцы (фото: РБК-Украина)
Автор: Наталия Коваль

В последнее время украинцы предпочитают легковые автомобили, ввезенные из Китая. Этот сегмент сейчас занимает значительное место на рынке продаж.

О том, какие марки и модели чаще покупали украинцы и по какой цене, сообщили в Telegram-канале УкрАвтопром.

Самые популярные авто среди украинцев

С января по июнь украинцы приобрели почти пять тысяч легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Большинство из них (более трех тысяч) - новые.

До настоящего времени автомобили китайского происхождения охватили 12% украинского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" была всего 2%.

Какие модели вошли в топ

Среди приобретенных в первой половине 2023 года лидером брендов новых авто (почти 900 штук) Volkswagen ID.4

Кроме того, украинцы часто выбирали Dongfeng, Cherry Tiggo 4, Volkswagen ID.6 и Honda E.

Среди подержанных авто лидером также Volkswagen ID.4 (683 единицы).

Далее следуют Dongfeng, Volkswagen ID.6, Tesla Model Y и Honda E.

Стало известно, какие авто украинцы чаще всего завозят из КитаяVolkswagen ID4 (фото: wikipedia)

Стало известно, какие авто украинцы чаще всего завозят из Китая

Honda E (фото: wikipedia)

Стало известно, какие авто украинцы чаще всего завозят из Китая

Tesla Model Y (фото: wikipedia)

Сколько стоят самые популярные авто

Цена зависит от различных факторов, таких как спрос, предложение, оценка компаний.

Самый дорогой новый автомобиль - это Volkswagen ID.6, цена которого в среднем 40 тысяч долларов, далее следуют Volkswagen ID.4 (38 тысяч долларов), Honda E (30 тысяч долларов), Dongfeng (20 тысяч долларов) и Cherry Tiggo 4 (16 тысяч долларов).

Также за Tesla Model Y придется выложить 50 тысяч долларов.

Автомобили, которые были уже в пользовании, стоят дешевле, но не намного.

Наименьшая стоимость у Dongfeng, средняя цена которой 17 тысяч долларов. Далее следуют Honda E (25 тысяч долларов), Volkswagen ID.4 (35 тысяч долларов).

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