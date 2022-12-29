Стало відомо, як працюватиме Rozetka на Новий рік і Різдво

Графік роботи Rozetka 1 і 7 січня

Зазвичай більшість магазинів компанії працюють за таким графіком роботи:

понеділок-субота - з 9:00 по 20:00

неділя - з 10:00 по 18:00

Але напередодні Нового року і у перший день 2023-го графік буде інакший. Отже. Забрати свої замовлення у точках видачі 31 грудня ви зможете з 10:00 до 15:00.

А ось 1 січня магазини Rozetka працювати не будуть.

Так само точки видачі будуть зачинені і у день Різдва - 7 січня. При цьому 6 січня (у Надвечір'я Різдва Христового) ви зможете забрати свої товари або придбати щось у магазинах Rozetka у час з 9 ранку по 20 годину вечора.

Доставка всіх замовлень - безкоштовна.

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Додамо, що точки видачі Rozetka у 76 населених пунктах України працюють навіть під час екстреного вимкнення світла.

Таким чином, кожен може не лише забрати замовлення чи оформити нове у магазині, а ще й зігрітись та підзарядитись.

Радимо перевірити інформацію про актуальну роботу точок перед плануванням поїздки. Зробити це можна за посиланням.