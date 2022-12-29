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Стало известно, как будет работать Rozetka на Новый год и Рождество

Rozetka сменит график работы (фото: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В предыдущие годы компания Rozetka, как и многие другие украинские магазины и различные заведения, корректировала график работы отделений на период новогодних и рождественских праздников.

Как будут работать точки выдачи и курьерская служба Rozetka на Новый год и Рождество 2023 - читайте в нашем материале ниже.

График работы Rozetka 1 и 7 января

Обычно большинство магазинов компании работают по следующему графику работы:

  • понедельник-суббота - с 9:00 по 20:00
  • воскресенье - с 10:00 по 18:00

Но в канун Нового года и в первый день 2023-го график будет иным. Итак. Забрать свои заказы в точках выдачи 31 декабря вы сможете с 10.00 до 15.00.

А вот 1 января магазины Rozetka работать не будут.

Так же точки выдачи будут закрыты и в день Рождества - 7 января. При этом 6 января (в канун Рождества) вы сможете забрать свои товары или приобрести что-нибудь в магазинах Rozetka во время с 9 утра по 20 часов вечера.

Доставка всех заказов - бесплатная.

Скриншот

Добавим, что точки выдачи Rozetka в 76 населенных пунктах Украины работают даже во время экстренного отключения света.

Таким образом, каждый может не только забрать заказ или оформить новый в магазине, но и согреться и подзарядиться.

Советуем проверить информацию об актуальной работе точек перед планированием поездки. Сделать это можно по ссылке.

Ранее мы сообщали о том, как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" 1 января.

Недавно мы делились графиком работы банков на Новый год и Рождество.

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РозеткаНовый год