Стало известно, как будет работать Rozetka на Новый год и Рождество

График работы Rozetka 1 и 7 января

Обычно большинство магазинов компании работают по следующему графику работы:

понедельник-суббота - с 9:00 по 20:00

воскресенье - с 10:00 по 18:00

Но в канун Нового года и в первый день 2023-го график будет иным. Итак. Забрать свои заказы в точках выдачи 31 декабря вы сможете с 10.00 до 15.00.

А вот 1 января магазины Rozetka работать не будут.

Так же точки выдачи будут закрыты и в день Рождества - 7 января. При этом 6 января (в канун Рождества) вы сможете забрать свои товары или приобрести что-нибудь в магазинах Rozetka во время с 9 утра по 20 часов вечера.

Доставка всех заказов - бесплатная.

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Добавим, что точки выдачи Rozetka в 76 населенных пунктах Украины работают даже во время экстренного отключения света.

Таким образом, каждый может не только забрать заказ или оформить новый в магазине, но и согреться и подзарядиться.

Советуем проверить информацию об актуальной работе точек перед планированием поездки. Сделать это можно по ссылке.