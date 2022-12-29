Стало известно, как будет работать Rozetka на Новый год и Рождество

В предыдущие годы компания Rozetka, как и многие другие украинские магазины и различные заведения, корректировала график работы отделений на период новогодних и рождественских праздников.
Как будут работать точки выдачи и курьерская служба Rozetka на Новый год и Рождество 2023 - читайте в нашем материале ниже.
Обычно большинство магазинов компании работают по следующему графику работы:
Но в канун Нового года и в первый день 2023-го график будет иным. Итак. Забрать свои заказы в точках выдачи 31 декабря вы сможете с 10.00 до 15.00.
А вот 1 января магазины Rozetka работать не будут.
Так же точки выдачи будут закрыты и в день Рождества - 7 января. При этом 6 января (в канун Рождества) вы сможете забрать свои товары или приобрести что-нибудь в магазинах Rozetka во время с 9 утра по 20 часов вечера.
Доставка всех заказов - бесплатная.
Добавим, что точки выдачи Rozetka в 76 населенных пунктах Украины работают даже во время экстренного отключения света.
Таким образом, каждый может не только забрать заказ или оформить новый в магазине, но и согреться и подзарядиться.
Советуем проверить информацию об актуальной работе точек перед планированием поездки. Сделать это можно по ссылке.
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