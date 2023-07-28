Стало відомо, як буде відбуватися навчання в школах Києва з 1 вересня

"1 вересня всі діти повинні навчатися офлайн. Для повного відвідування укриття повинні вміщувати всіх присутніх. Більшість захисних споруд в освітніх закладах - найпростіші укриття, також 126 протирадіаційних", - сказала вона.

За її словами, освітні заклади Київської області вже облаштовані 1 249 укриттями для понад 260 000 осіб.

Наразі роботи продовжуються в усіх районах столиці, а також у Великодимерській, Українській, Бородянській громадах, а також запланували провести - у Броварській.

Стосовно вищих навчальних закладів, то їм Міністерство освіти і науки України рекомендує навчальний рік від вересня розпочати офлайн та упродовж літа облаштувати укриття.

Міністр освіти також закликав до виходу на офлайн

Оксен Лісовий інтерв'ю виданню LB висловлює сподівання, що офлайн навчання все-таки розпочнеться з наступного навчального року, однак наголошує, що в цьому є й певні ризики.

"Частина людей виїхали за кордон, і як показує світова практика, повертаються далеко не всі. Тому є такий ризик, що коли вийдемо в офлайн, втратимо частину студентів і частину викладачів", - розповів він.

Очільник МОН додає, що сьогодні освітні втрати є дуже великими, зокрема й, у соціальному розвиткові підлітків.

"Звідки всі наші друзі? В основному з університету. Там формуються спільноти, ідентичність особистості, укорінюється система взаємодії, відточуються всі м’які навички. Я не знаю, чи маю право як міністр освіти давати такі оцінки. Але ще до того, як став міністром, боявся, що ми одержимо втрачене покоління", - пояснив він.

Натомість у МОН сподіваються компенсувати всі втрати різними методами роботи з учнями та студентами.