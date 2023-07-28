Стало известно, как будет проходить обучение в школах Киевской области с 1 сентября

Школьников в Киевской области готовят к выходу на обучение офлайн. Для этого проводят соответствующие меры безопасности.
Об этом сообщила заместитель начальника Киевской ОВА Жанна Осипенко, пишет издание "Вечірній Київ".
"1 сентября все дети должны учиться офлайн. Для полного посещения укрытия должны вмещать всех присутствующих. Большинство защитных сооружений в образовательных учреждениях - самые простые укрытия, также 126 противорадиационных", - сказала она.
По ее словам, образовательные учреждения Киевской области уже обустроены 1 249 укрытиями для более 260 000 человек.
Сейчас работы продолжаются во всех районах столицы, а также в Великодимерской, Украинской, Бородянской громадах, а также запланировали провести - в Броварской.
Что касается высших учебных заведений, то им Министерство образования и науки Украины рекомендует учебный год с сентября начать офлайн и на протяжении лета обустроить укрытие.
Оксен Лисовой интервью изданию LB выражает надежду, что офлайн обучение все-таки начнется со следующего учебного года, однако отмечает, что в этом есть и определенные риски.
"Часть людей выехали за границу, и как показывает мировая практика, возвращаются далеко не все. Поэтому есть такой риск, что когда выйдем в офлайн, потеряем часть студентов и часть преподавателей", - рассказал он.
Глава МОН добавляет, что сегодня образовательные потери очень большие, в том числе и в социальном развитии подростков.
"Откуда все наши друзья? В основном из университета. Там формируются сообщества, идентичность личности, укореняется система взаимодействия, оттачиваются все мягкие навыки. Я не знаю, имею ли право как министр образования давать такие оценки. Но еще до того, как стал министром, боялся, что мы получим утраченное поколение", - объяснил он.
В МОН надеются компенсировать все потери различными методами работы с учениками и студентами.
Раньше мы рассказывали, как подготовить ребенка к началу учебы.