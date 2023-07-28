Стало известно, как будет проходить обучение в школах Киевской области с 1 сентября

"1 сентября все дети должны учиться офлайн. Для полного посещения укрытия должны вмещать всех присутствующих. Большинство защитных сооружений в образовательных учреждениях - самые простые укрытия, также 126 противорадиационных", - сказала она.

По ее словам, образовательные учреждения Киевской области уже обустроены 1 249 укрытиями для более 260 000 человек.

Сейчас работы продолжаются во всех районах столицы, а также в Великодимерской, Украинской, Бородянской громадах, а также запланировали провести - в Броварской.

Что касается высших учебных заведений, то им Министерство образования и науки Украины рекомендует учебный год с сентября начать офлайн и на протяжении лета обустроить укрытие.

Министр образования также призвал к выходу на офлайн

Оксен Лисовой интервью изданию LB выражает надежду, что офлайн обучение все-таки начнется со следующего учебного года, однако отмечает, что в этом есть и определенные риски.

"Часть людей выехали за границу, и как показывает мировая практика, возвращаются далеко не все. Поэтому есть такой риск, что когда выйдем в офлайн, потеряем часть студентов и часть преподавателей", - рассказал он.

Глава МОН добавляет, что сегодня образовательные потери очень большие, в том числе и в социальном развитии подростков.

"Откуда все наши друзья? В основном из университета. Там формируются сообщества, идентичность личности, укореняется система взаимодействия, оттачиваются все мягкие навыки. Я не знаю, имею ли право как министр образования давать такие оценки. Но еще до того, как стал министром, боялся, что мы получим утраченное поколение", - объяснил он.

В МОН надеются компенсировать все потери различными методами работы с учениками и студентами.