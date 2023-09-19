Життя після зради. Продюсер зробив заяву про Сергія Бабкіна після скандалу з росіянами

Український продюсер Михайло Ясинський нещодавно дав нове інтерв’ю. В ньому він прокоментував пісню Сергія Бабкіна "Зрада", яку музикант випустив після того, як потрапив у скандал з організацією його концертів російськими посередниками.

Що думає Ясинський про майбутнє Бабкіна після "Зради"

За словами Михайла, у будь-якої людини, у якої є талант, є майбутнє, а у Бабкіна, каже він, це все є.

Підприємець зазначив, що у новому треці Сергія, який викликав у більшості користувачів мережі негативні емоції, дуже потужна мова.

"Вона красива, і так небагато хто пише. Більше того, я скажу, що артисти, які писали до цього (24 лютого) пісні російською мовою, і почали писати українською, стали складати велику конкуренцію тим україномовним виконавцям, яким багато років здавалося, що в них цієї конкуренції нема", - говорить Михайло.

На питання Слави Дьоміна, чи є, на думку продюсера, майбутнє у Бабкіна, той відповів, що так.

"Йому просто потрібно думати і вивчати свою аудиторію, довіряючи людям. Іноді нам здається, що критика обов’язково якась замовлена. Треба вчитися просити пробачення та визнавати свої помилки, але не виправдовуватись", - зазначив він.

Ясинський також додав, що він завжди переглядає коментарі, які пишуть про артистів, з якими він працює, зокрема, про Олю Полякову. А у них, - каже підприємець, - у свій час було дуже багато помилок.

"Коли я читав людей, які нас критикували, мені чомусь здавалось, що це не є об’єктивно. Я дуже хотів би, щоб наше співтовариство навчилося діалогу з цими людьми (блогерами, критиками, журналістами), створивши майданчик, щоб обговорити це", - звернувся до українців продюсер.

Так, Михайло вважає, що всі ці сварки руйнують нашу і без того напружену свідомість. Особливо це стосується людей, які кожен день на службі: військових, пожежників, медиків, тощо. Артисти мають їх надихати і розважати.

Що не так з піснею "Зрада"

Після того, як артист випустив пісню "Зрада", на нього посипалося багато хейту. У тексті треку люди побачили насмішку над цінностями українців.

Так, співак іронізує над тими, хто, на його погляд, завжди бачить у всьому зраду, навіть у "випадкових" російськомовних виразах.

При цьому артист прикривається українськими військовими. У тексті є фраза: "бійцям на передку все одно - треба или надо".

Дружин чоловіків, які зараз знаходяться на передовій, зачепила згадка про наших захисників.

Текст пісні "Зрада" Сергія Бабкіна (фото: instagram.com/babkin_official)