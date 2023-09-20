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Стало известно, где сейчас Андрей Доманский, который пропагандировал "русский мир"

Среда 20 сентября 2023 07:40
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Стало известно, где сейчас Андрей Доманский, который пропагандировал "русский мир" Андрей Доманский (фото: oscar.company)
Автор: Иванна Пашкевич

Стало известно, куда исчез украинский телеведущий Андрей Доманский, известный по программам "Подъем", "Кто против блондинок?", "Интуиция", "Фабрика звезд".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Слава+" рассказывает все подробности.

Где сейчас находится Андрей Доманский

После 24 февраля знаменитый одессит исчез из информационного пространства и перестал выходить на связь.

Кроме того, он лишь раз на своей странице в Instgaram выразил благодарность украинским волонтерам, а затем, после хейта в его сторону, закрыл свои страницы в соцсетях, а позже вообще их удалил.

Телеведущий Слава Демин выяснил, что Доманский, который одно время продвигал российские нарративы, находится в одной из стран Балтии.

Стало известно, где сейчас Андрей Доманский, который пропагандировал &quot;русский мир&quot;

Скриншот (YouTube-канал ""Слава +)

Об этом ему рассказали их общие знакомые.

"Сейчас, во время полномасштабного вторжения, с его телевизионным прошлым здесь делать нечего. Потому что все мы помним его ведение телеэфиров ко Дню Победы и другой пропагандистской хр*ни", - прокомментировал Демин.

Оказалось, что Демин даже предлагал Андрею записать интервью, но ответа так и не получил.

По словам автора канала "Слава+", пророссийский ведущий уехал за пределы Украины законно, так как является многодетным отцом.

Так, он воспитывает пятерых детей от трех разных женщин, одна из которых - телеведущая Лидия Таран. С ней Доманский жил в гражданском браке и имеет от нее дочь.

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Слава Дьомін