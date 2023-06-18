Стало відомо, де зараз Надія Мейхер і чим заробляє на життя

Надія Мейхер майже зникла з публічного простору з початком повномасштабного вторгнення Росії. Однак час від часу екс-ВІА Гра все ж дає про себе знати.

Де зараз співачка і чим заробляє на життя - в матеріалі Styler далі.

Що відомо про Надію Мейхер

Нещодавно артистка показала відеокадри з нової фотосесії, зробленої в якості промо бренду власного одягу.

А в середині червня місцеперебування співачки розсекретила фотограф, яка проводила зйомки.

"Сьогодні у Венеції знімала чудову Надію Мейхер", - підписала кадр зі співачкою фотограф Аліна Квітка.

Скриншот: instagram.com/kvitka.photo

З усього можна зробити висновок, що Мейхер наразі перебуває у Європі і заробляє на продажі одягу власної марки

Що відомо про особисте життя Надії Мейхер

Надія - дружина російського бізнесмена Михайла Уржумцева. Вони офіційно одружилися в 2014 році. У мережі поширювалася інформація, що в 2016 році він переїхав до співачки в Київ. Вони виховують двох доньок, також у Надії є дорослий син від першого шлюбу.

Де зараз він перебуває і чи продовжує розвивати бізнес в РФ - невідомо. Мейхер ніяк не коментує ані стосунки з чоловіком, ані його позицію щодо війни в Україні.

З початком повномасштабного вторгнення Надія Мейхер активно висловлювалася про війну, заявляла про волонтерство, але потім, в серпні 2022 року опублікувала пост про "необхідність змін у всьому". Майже через рік вона з'явилася в Instagram, показавши промовідео з рекламної кампанії власного бренду одягу.

Скриншот: instagram.com/nadyameiher