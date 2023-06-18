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Стало известно, где сейчас Надежда Мейхер и чем зарабатывает на жизнь

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Воскресенье 18 июня 2023 15:19
Стало известно, где сейчас Надежда Мейхер и чем зарабатывает на жизнь Надежда Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)
Автор: Светлана Мащенко

Надежда Мэйхер почти исчезла из публичного пространства с началом полномасштабного вторжения России. Однако время от времени экс-ВИА Гра все же дает о себе знать.

Где сейчас певица и чем зарабатывает на жизнь -– в материале Styler дальше.

Что известно о Надежде Мейхер

Недавно артистка показала видеокадры из новой фотосессии, сделанной в качестве промо бренда собственной одежды.

А в середине июня местонахождение певицы рассекретила фотограф, которая проводила съемки.

"Сегодня в Венеции снимала чудесную Надежду Мейхер", - подписала кадр с певицей фотограф Алина Квитка.

Стало известно, где сейчас Надежда Мейхер и чем зарабатывает на жизнь

Стало известно, где сейчас Надежда Мейхер и чем зарабатывает на жизнь

Скриншот: instagram.com/kvitka.photo

Из всего можно заключить, что Мейхер сейчас находится в Европе и зарабатывает на продаже одежды собственной марки.

Что известно о личной жизни Надежды Мейхер

Надежда - жена российского бизнесмена Михаила Уржумцева. Они официально поженились в 2014 году. В сети распространялась информация, что в 2016 году он переехал к певице в Киев. Они воспитывают двух дочерей, также у Надежды есть взрослый сын от первого брака.

Где сейчас он находится и продолжает ли развивать бизнес в РФ - неизвестно. Мейхер никак не комментирует ни отношения с мужем, ни его позицию по поводу войны в Украине.

С началом полномасштабного вторжения Надежда Мейхер активно высказывалась о войне, заявляла о волонтерстве, но затем, в августе 2022 года, опубликовала пост о "необходимости перемен во всем". Спустя почти год она появилась в Instagram, показав промовидео из рекламной кампании собственного бренда одежды.

Стало известно, где сейчас Надежда Мейхер и чем зарабатывает на жизнь

Скриншот: instagram.com/nadyameiher

Ранее мы писали, что украинская поп-звезда рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.

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