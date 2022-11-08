Стало відомо, де краща медицина - в Україні чи Польщі

Попри те, що всі працевлаштовані українці мають можливість отримати консультацію в україномовного сімейного лікаря, 42% біженців у Польщі не зверталися за медичними послугами за усі вісім місяців війни.

28% респондентів думають, що в Україні медицина якісніша, ніж у Польщі. Водночас 21% зауважують, що послуги є приблизно однакового рівня і тільки 9% вважають, що польська медицина переважає українську.

Такі результати опитування отримав аналітичний центр Gremi Personal.

Українці вважають вітчизняну медицину кращою за польську (фото: gremi-personal.com.ua)

Що не влаштовує українців?

До початку повномасштабної війни польські роботодавці надавали медичне страхування всім, хто приїхав на заробітки та був офіційно працевлаштованим. Однак 24 лютого ця політика змінилася.

Усі українські біженці, які приїхали до Польщі, отримали доступ до безплатної державної медицини разом із кодом PESEL. Це означає, що українці мають фактично ті ж права та доступ до послуг, що й поляки.

Безплатна медицина у Польщі працює за принципом, як в Україні: спочатку запис на прийом до сімейного лікаря, після чого можна отримати направлення до профільного спеціаліста.

Проте часто, як це притаманно європейським країнам, щоб записатися до профільного лікаря, потрібно чекати кілька місяців. Саме цей фактор міг стати вирішальним в оцінці українців польської медицини.

"Ми припускаємо, що саме цей фактор вплинув на думку українців щодо переваги медичних послуг в Україні. Однак загальновідомо, що європейська медична інфраструктура розвинена краще і Польща не є виключенням", - каже директорка департаменту, який вивчає процесів міграції Анна Джоболда.