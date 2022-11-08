UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, де краща медицина - в Україні чи Польщі

Понад 20% українців вважають державну медицину кращою за польську (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно проведене опитування показало, що українські біженці в Польщі майже не користуються наданою безплатною медициною. А ті, хто все ж скористалися, дійшли висновку що українське обслуговування краще.

Що саме не подобається українцям - читайте в матеріалі Styler.

Попри те, що всі працевлаштовані українці мають можливість отримати консультацію в україномовного сімейного лікаря, 42% біженців у Польщі не зверталися за медичними послугами за усі вісім місяців війни.

28% респондентів думають, що в Україні медицина якісніша, ніж у Польщі. Водночас 21% зауважують, що послуги є приблизно однакового рівня і тільки 9% вважають, що польська медицина переважає українську.

Такі результати опитування отримав аналітичний центр Gremi Personal.

Українці вважають вітчизняну медицину кращою за польську (фото: gremi-personal.com.ua)

Що не влаштовує українців?

До початку повномасштабної війни польські роботодавці надавали медичне страхування всім, хто приїхав на заробітки та був офіційно працевлаштованим. Однак 24 лютого ця політика змінилася.

Усі українські біженці, які приїхали до Польщі, отримали доступ до безплатної державної медицини разом із кодом PESEL. Це означає, що українці мають фактично ті ж права та доступ до послуг, що й поляки.

Безплатна медицина у Польщі працює за принципом, як в Україні: спочатку запис на прийом до сімейного лікаря, після чого можна отримати направлення до профільного спеціаліста.

Проте часто, як це притаманно європейським країнам, щоб записатися до профільного лікаря, потрібно чекати кілька місяців. Саме цей фактор міг стати вирішальним в оцінці українців польської медицини.

"Ми припускаємо, що саме цей фактор вплинув на думку українців щодо переваги медичних послуг в Україні. Однак загальновідомо, що європейська медична інфраструктура розвинена краще і Польща не є виключенням", - каже директорка департаменту, який вивчає процесів міграції Анна Джоболда.

Раніше ми розповідали про те, що Польща стежитиме, скільки українських дітей відвідують їхні школи.

Читайте також, як повернутися до Польщі та знову отримати статус тимчасового захисту разом із виплатами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польщамедицинская помощь