Польща буде стежити, чи ходять українські діти до школи

У Польщі Міністерство внутрішніх справ і адміністрації розробило новий законопроєкт, який передбачає перевірку відвідуваності польських шкіл українськими біженцями.

Про це повідомляє інформаційний портал Польщі.

Чому планують перевірки?

Станом на серпень 2022 в Польщі тимчасово перебувають понад три мільйони українців, серед яких значна кількість дітей шкільного віку.

За польськими даними, початкову школу в Польщі відвідують 8% українців, а середню - приблизно 50%. І хоча, як повідомляє Міністерство, в Україні перебувають 200 тисяч українських дітей, навчається в рази менша кількість школярів.

Яким чином будуть перевіряти?

Багато дітей продовжують навчання дистанційно у своїх українських школах. Однак закони Польщі передбачають обов'язкову шкільну освіту для всіх дітей.

Тому якщо ви проживаєте в Польщі вже тривалий час або плануєте залишатися на довгий термін, радимо записати ваше чадо до державної або приватної тамтешньої школи.

Розпочати перевірки планують із наступного навчального року. Також зазначають, що такі нововведення допоможуть адміністрація шкіл краще проводити контроль відвідуваності.

Окрім того, школи зможуть виявити неблагополучні сім'ї та чи займаються батьки вихованням своїх дітей.

У травні всі українські діти в Польщі отримали можливість піти до школи (фото: Freepik)