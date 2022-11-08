Повернення до Польщі: як відновити статус тимчасового захисту та повернути виплати

Українці, які отримали тимчасовий захист у Польщі, можуть виїжджати із країни до 30 днів. За більш тривалої відсутності вони втрачають статус і відповідні пільги з виплатами.

Тим часом, повернутися до Польщі та відновити статус можливо. Що потрібно для цього зробити, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на VisitUkraine.today.

Як відновити номер PESEL UKR, який підтверджує статус тимчасового захисту

Номер PESEL у Польщі дається мешканцю країни один раз – це аналог українського номера платника податків. Однак, приписка UKR автоматично з'являється при оформленні тих українців, які прибули до країни після 24 лютого.

При одноразовому виїзді з Польщі на термін понад 30 днів статус UKR анулюється. Разом із ним – і пільги: право на проживання в країні 18 місяців, безкоштовна медицина, доступ до ринку праці, виплати – наприклад, щомісячні 500 злотих на дитину віком до 18 років.

Повернутися до Польщі можна, і номер PESEL буде таким самим. Але без відновлення статусу тимчасового захисту українець перебуватиме в країні у статусі туриста з правом безвізового в'їзду до 90 днів.

Для того, щоб відновити статус PESEL UKR, необхідно звернутися до ужонда міста (Urząd), куди ви прибули. Там потрібно пояснити ситуацію та подати запит на поновлення статусу тимчасового захисту.

Фото: Оформлення номера PESEL (gettyimages.com)

Як тільки PESEL UKR буде відновлено, повертаються права. Для виплат доведеться звертатися знову до ZUS – адже за даними Прикордонної служби про виїзд біженця більше, ніж на 30 днів, виплати анулюються. За останніми перевірками, грошову допомогу на дітей втратили вже 80 тисяч українців.

У яких випадках виплати можуть припинити

Останнім часом через збій у системі ZUS припинялися виплати навіть у тих українок, які не виїжджали з країни.

Втім, фінансову підтримку можуть скасувати і навмисно. Це стосується тих випадків, коли за виплатами приїжджають регулярно ті, хто більшу частину часу живе в Україні. Якщо за даними прикордонників, українці зі статусом тимчасового захисту часто їздять до України, хоча не перевищують терміну відсутності 30 днів, їх також можуть позбавити виплат. Адже виходить, що вони постійно не проживають у Польщі і по суті захисту від війни не потребують.

Також згодом після перевірок вимагатимуть повернути виплати назад.

Підстави для припинення виплат українським біженцям такі:

• дані від одержувачів щодо виникнення обставин, що призводять до втрати права на виплати;

• інформація з реєстру Прикордонної служби;

• виклик українських біженців до ZUS для надання доказів, що підтверджують проживання у Польщі (треба прийти протягом трьох днів);

• дані від третіх осіб про виїзд українських біженців із Польщі на понад 30 днів.

Фото: Дані про поїздки українців ZUS передає Прикордонна служба Польщі (twitter.com/straz_graniczna)

Чи можна залишитись у Польщі після 18 місяців

Українці, які хочуть легалізувати своє проживання у Польщі на більший термін, ніж передбачені 18 місяців, мають подати заявку на карту побиту. Записатися на зустріч для подання документів можна лише за 9 місяців після в'їзду на територію Польщі. Для людей зі статусом UKR ці 9 місяців ще не минули.

Потрібно бути готовими, на зустріч для оформлення карти побиту доведеться чекати ще 2,5 місяця, потім кілька місяців займе очікування самої карти.

Тим часом, міністерство внутрішніх справ і адміністрації готується змінити цю норму закону і дозволити автоматичне продовження терміну перебування біженців у Польщі.

Нагадаємо, ми писали, як українцям отримувати польську пенсію.