Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Віталієм Білоножком
Прощання з народним артистом України Віталієм Білоножком відбудеться 12 січня у Національній філармонії у Києві.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на стрим на YouTube-каналі дружини журналіста Дмитра Гордона Олесі Бацман.
Де і коли відбудеться прощання з Віталієм Білоножком
Початок церемонії прощання заплановано на 11.30. Триватиме вона до 14.00.
"Віталій Білоножко був чудовим співаком. Приголомшливою душі людиною. Дуже патріотичною. Він дуже любив Україну. Віталій Білоножко - він і є Україна. Він помер у лікарні. Сьогодні Світлана Білоніжко нам сказала зранку. Дуже боляче".
"Прощання з Віталієм Білоножком відбудеться в центрі столиці України. Думаю, буде величезна кількість людей, шанувальників, які захочуть провести його в останню путь", - прокоментувала Бацман.
Нагадаємо, виконавець помер 9 січня. Улітку 2023 року артист відсвяткував свій юбілей - 70 років.
Дивіться добірку з 6 пісень Віталія Білоножка, які житимуть навіть після його смерті.
Також дізнайтесь про 7 легендарних робіт Сергія Параджанова, якому 9 грудня виповнилося б 100 років.