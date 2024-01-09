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Стало известно, где и когда состоится прощание с Виталием Билоножко

Вторник 09 января 2024 22:10
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Стало известно, где и когда состоится прощание с Виталием Билоножко Виталий Билоножко (фото: facebook.com/BurynMR)
Автор: Иванна Пашкевич

Прощание с народным артистом Украины Виталием Билоножко состоится 12 января в Национальной филармонии в Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на стрим на YouTube-канале жены журналиста Дмитрия Гордона Олеси Бацман.

Где и когда состоится прощание с Виталием Билоножко

Начало церемонии прощания запланировано на 11:30. Продлится она до 14.00.

"Виталий Билоножко был отличным певцом. Потрясающей души человеком. Очень патриотическим. Он очень любил Украину. Виталий Билоножко - он и есть Украина. Он умер в больнице. Сегодня Светлана Билоножко нам сказала утром. Очень больно".

Стало известно, где и когда состоится прощание с Виталием Билоножко

"Прощание с Виталием Билоножко состоится в центре столицы Украины. Думаю, будет огромное количество людей, поклонников, которые захотят провести его в последний путь", - прокомментировала Бацман.

Напомним, исполнитель умер 9 января. Летом 2023 года артист отпраздновал свой юбилей - 70 лет.

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