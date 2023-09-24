Новий кліп KALUSH на пісню Скрябіна викликав неоднозначну реакцію в українців (відео)
Гурт KALUSH випустив новий кліп із оновленою версією пісні Кузьми Скрябіна "То є Львів". Музиканти додали один куплет, трохи змінили мелодію. Трек викликав неоднозначну реакцію та розділила фанатів колективу на два табори.
Що відомо про новий кліп гурту KALUSH і як відреагували на нього українці, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler)
Що відомо про кавер-версію пісні Скрябіна
Як розповів фронтмен гурту KALUSH Олег Псюк, він хотів дати нове дихання пісні Скрябіна "То є Львів".
"Мені захотілося дати нове дихання пісні Скрябіна "То є Львів", щоб про неї не лише всі згадали, а щоб вона була на слуху, як у старшого покоління, так і у нового", - написав музикант на сторінці гурту в Instagram.
Головним героєм кліпу став 72-річний львівський історик та краєзнавець Ілько Лемко. Він гуляє вулицями Львова, робить фотографії, а потім забуває у трамваї свою валізу.
Варто зазначити, що у кліпі звучить як оригінальний текст у виконанні Скрябіна, так і нові слова у виконанні гурту KALUSH.
Як відреагували українці
Кліп викликав неоднозначні коментарі у соціальних мережах, і українці умовно розділилися на два табори. Частина висловила захоплення та похвалила KALUSH за чудовий кліп:
- Як же це круто звучить! Кузьма - ти назавжди з нами! Калуш - ви неймовірні!
- Пісня крута, а в новому форматі просто супер! Щиро дякую!
- Люблю Львів, Скрябіна та Калуш! Дякую, хлопці. Ви передали Львів таким, яким він є у різних поколіннях.
- Скільки ж ностальгії, комфорту та доброти у цій пісні.
- І мелодія чудова, і гарна пісня. Особливо зараз, перебуваючи далеко від рідних, чую цю пісню і стільки чудових спогадів. Прям ніби опинився на тих вузеньких вуличках, серед старовинної архітектури та чудових людей. Дуже дякую за такий чудовий подарунок. Успіхів вам та творчого процвітання, хлопці.
- Кожен українець має знати пісні Скрябіна! Ви молодці, що зберігаєте! Пам'ять жива!
- Добре підібрали мелодію під свою частину! Клас, молодці, мені подобається!
А частина українців висловила зовсім інші, негативні емоції:
- Шановні, а це доречно? Пісня завершена і не потребує дуетів.
- Хоч би святе не чіпали
- Мені сподобалася та частина, де співає Скрябін
- За всієї поваги до Калуша, вони тут зайві
- Замахнулися на святе, нема слів
- Я не розумію, для чого чіпати стару завершену та самодостатню пісню, яка досі популярна, яку слухають та пам'ятають. Щоб що?
- Пісню про Львів вирішив переспівати виходець із Франківської області. Крім того, зачепили повністю самостійну завершену пісню, яка не вимагала ні фітів, ні реміксів.
А ось оригінальний кліп на пісню Кузьми Скрябіна "То є Львів"
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що померла мати Кузьми Скрябіна.
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