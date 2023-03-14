UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, чому печериці темніють під час смаження, і як цього уникнути

Фото: Чому печериці темніють під час смаження (shutterstock.com)
Автор: Людмила Жукова

Печериці – дуже корисні для організму. Вони складаються на 90% води, а все інше – корисні мінерали, такі як залізо, цинк, кальцій, йод, фосфор. Багато хто любить тушкувати та смажити ці гриби.

Чому під час процесу приготування печериці змінюють колір, розповіла в Telegram експерт з харчування Наталія Мазурик.

Чому печериці темніють під час смаження?

Річ у тому, що при смаженні грибів виділяється вуглекислий газ, який у них міститься. Коли він взаємодіє з високою температурою – вони темніють.

Щоб гриби не темніли під час смаження – можна додати до них трохи лимонного соку. Вони потемніють, але не так критично, як без нього.

Як зберегти печериці у морозилці?

Щоб зберегти гриби в морозилці, вам потрібно добре запакувати їх, найкраще у вакуум. У такому разі до грибів не потрапить кисень і вони краще зберігатимуться.

Корисні якості печериць під час заморожування не постраждають. Єдине – вітамін C при заморожуванні зникає, але в грибах його не так і багато.

Раніше ми розповідали, скільки подешевшала гречка в Україні.

Читайте також, чи впадуть ціни на продукти через зниження вартості пального.

Читайте РБК-Україна в Google News
грибиготування