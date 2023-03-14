Стало відомо, чому печериці темніють під час смаження, і як цього уникнути

Чому печериці темніють під час смаження?

Річ у тому, що при смаженні грибів виділяється вуглекислий газ, який у них міститься. Коли він взаємодіє з високою температурою – вони темніють.

Щоб гриби не темніли під час смаження – можна додати до них трохи лимонного соку. Вони потемніють, але не так критично, як без нього.

Як зберегти печериці у морозилці?

Щоб зберегти гриби в морозилці, вам потрібно добре запакувати їх, найкраще у вакуум. У такому разі до грибів не потрапить кисень і вони краще зберігатимуться.

Корисні якості печериць під час заморожування не постраждають. Єдине – вітамін C при заморожуванні зникає, але в грибах його не так і багато.