ua ru
Вт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стало відомо, чому печериці темніють під час смаження, і як цього уникнути

Новость на русском →
Вівторок 14 березня 2023 08:44
Стало відомо, чому печериці темніють під час смаження, і як цього уникнути Фото: Чому печериці темніють під час смаження (shutterstock.com)
Автор: Людмила Жукова

Печериці – дуже корисні для організму. Вони складаються на 90% води, а все інше – корисні мінерали, такі як залізо, цинк, кальцій, йод, фосфор. Багато хто любить тушкувати та смажити ці гриби.

Чому під час процесу приготування печериці змінюють колір, розповіла в Telegram експерт з харчування Наталія Мазурик.

Чому печериці темніють під час смаження?

Річ у тому, що при смаженні грибів виділяється вуглекислий газ, який у них міститься. Коли він взаємодіє з високою температурою – вони темніють.

Щоб гриби не темніли під час смаження – можна додати до них трохи лимонного соку. Вони потемніють, але не так критично, як без нього.

Як зберегти печериці у морозилці?

Щоб зберегти гриби в морозилці, вам потрібно добре запакувати їх, найкраще у вакуум. У такому разі до грибів не потрапить кисень і вони краще зберігатимуться.

Корисні якості печериць під час заморожування не постраждають. Єдине – вітамін C при заморожуванні зникає, але в грибах його не так і багато.

Раніше ми розповідали, скільки подешевшала гречка в Україні.

Читайте також, чи впадуть ціни на продукти через зниження вартості пального.

Читайте РБК-Україна в Google News
гриби готування