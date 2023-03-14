Стало известно, почему шампиньоны темнеют во время жарки, и как этого избежать
Шампиньоны - очень полезны для организма. Они состоят на 90% из воды, а все остальное – полезные минералы, такие как железо, цинк, кальций, йод, фосфор. Многие любят тушить и жарить эти грибы.
Почему во время процесса готовки шампиньоны меняют цвет, рассказала в Telegram эксперт по питанию Наталия Мазурик.
Почему шампиньоны темнеют во время жарки?
Дело в том, что при жарке грибов выделяется углекислый газ, который в них содержится. Когда он взаимодействует с высокой температурой - они темнеют.
Чтобы грибы не темнели во время жарки - можно добавить в них немного лимонного сока. Они потемнеют, но не настолько критично, как без него.
Как сохранить шампиньоны в морозилке?
Чтобы сохранить грибы в морозилке, вам нужно хорошо их запаковать, лучше всего в вакуум. В таком случае к грибам не попадет кислород и они будут лучше храниться.
Полезные качества шампиньонов во время заморозки не пострадают. Единственное - витамин C при заморозке исчезает, но в грибах его не так и много.
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