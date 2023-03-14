Стало известно, почему шампиньоны темнеют во время жарки, и как этого избежать

Шампиньоны - очень полезны для организма. Они состоят на 90% из воды, а все остальное – полезные минералы, такие как железо, цинк, кальций, йод, фосфор. Многие любят тушить и жарить эти грибы.

Почему во время процесса готовки шампиньоны меняют цвет, рассказала в Telegram эксперт по питанию Наталия Мазурик.

Почему шампиньоны темнеют во время жарки?

Дело в том, что при жарке грибов выделяется углекислый газ, который в них содержится. Когда он взаимодействует с высокой температурой - они темнеют.

Чтобы грибы не темнели во время жарки - можно добавить в них немного лимонного сока. Они потемнеют, но не настолько критично, как без него.

Как сохранить шампиньоны в морозилке?

Чтобы сохранить грибы в морозилке, вам нужно хорошо их запаковать, лучше всего в вакуум. В таком случае к грибам не попадет кислород и они будут лучше храниться.

Полезные качества шампиньонов во время заморозки не пострадают. Единственное - витамин C при заморозке исчезает, но в грибах его не так и много.