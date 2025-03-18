Стало відомо, чим Усик може зайнятися після закінчення кар'єри боксера

Так, 38-річний спортсмен захистив докторську дисертацію з права, про що свідчить "статус присуджено" у системі. Темою його наукової роботи стало "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту". Захист проходив на базі Харківського національного університету внутрішніх справ.

Усик проаналізував у своїй дисертації Усик міжнародний досвід співробітництва у сфері фізичної культури та спорту. На прикладі Великої Британії він пропонує створити позавідомчу організацію, яка сприятиме ефективному міжнародному партнерству.

Крім того, боксер рекомендує розробити дієві механізми спонсорства, щоб вивести український спорт на новий рівень, запровадити програми обміну досвідом між тренерами та спортсменами, а також зайнятися розвитком спортивної інфраструктури в Україні.

Таким чином, після завершення боксерської кар'єри Олександр може продовжити свій шлях, займаючись розвитком міжнародного спортивного співробітництва.

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Що Усик каже про завершення кар'єри

Ще в лютому Усик заявляв, що планує провести ще два поєдинки перед завершенням спортивної кар'єри. Зокрема він хоче знову вийти на ринг з Данієлем Дюбуа та поборотися з ним за всі титули дивізіону. Боксер волів би, аби такий поєдинок пройшов у Саудівській Аравії.

Раніше боксерська організація (WBO) зобов'язала Олександра Усика провести захист свого чемпіонського поясу з новозеландцем Джозефом Паркером та дала 30 днів на проведення перемовин. Сам боксер відповів, що метою його команди є бій за об'єднання титулів з Дюбуа.

Щодо завершення боксерської кар'єри, то в коментарі Al Arabiya спортсмен зізнався: планує насолоджуватися життям та підтримувати фізичну форму.

"Хочу завести курей, корів та інших тварин на своїй маленькій фермі. Буду їсти свіжі яйця на сніданок і вирощувати ягоди", - розповів Олександр.

Що відомо про завершення кар'єри Усика (фото: instagram.com/usykaa)

Нагадаємо, Олександр Усик - непереможений професійний боксер, має почесне звання Заслужений майстер спорту України та державну нагороду Національна легенда України. У професійному боксі - чемпіон світу за версіями WBC (2024 - н.ст.), WBA (2021 - н.ст.), WBO (2021 - н.ст.), IBO (2021 - н.ст.) і The Ring (2022 - н.ст.) у важкій вазі, абсолютний чемпіон світу в першій важкій (2018-2019) і у важкій вазі (2024).

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