Стало відомо, чи будуть 1 січня працювати "Нова пошта" і "Укрпошта"

Графік роботи "Нової пошти"

Відділення та кур'єрська достава під час новорічно-різдвяних свят працюватиме 31 грудня та 7 січня.

1 січня - вихідний, тому відділення та кур'єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати.

Важливо: з 24 по 30 грудня включно "Нова пошта" подовжила роботу відділень на годину в найбільших населених пунктах по буднях та вихідних. Наприклад, якщо у будні відділення працювало до 19:00, то відтепер до 30 грудня воно працюватиме до 20:00.

Перевірити чи працює найближче до вас відділення за подовженим графіком можна за посиланням.

Як працюватимуть поштові відділення України 1 січня (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Як працюватиме "Укрпошта"

31 грудня відділення "Укрпошти" працюють за стандартним графіком, тобто з 09:00 до 19:00. Однак у різних відділеннях час роботи може змінюватися через відключення світла. Перевірити роботу можна на сайті.

Натомість 1 та 7 січня більшість відділень "Укрпошти" не працюватимуть, тому зважайте на це під час отримання чи відправлення посилок.

Але 1 січня працюватимуть 20 чергових відділень по Україні. У Києві таких буде чотири: