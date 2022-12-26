Стало известно, будут ли 1 января работать "Новая почта" и "Укрпочта"

График работы "Новой почты"

Отделение и курьерская доставка во время новогодних и рождественских праздников будет работать 31 декабря и 7 января.

1 января - выходной, поэтому отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, однако заранее загруженные посылки вы можете получить.

Важно: с 24 по 30 декабря включительно "Новая почта" продлила работу отделений на час в крупнейших населенных пунктах по будням и выходным. Например, если в будни отделение работало до 19:00, то теперь до 30 декабря оно будет работать до 20:00.

Проверить работает ли ближайшее к вам отделение по удлиненному графику можно по ссылке.

Как будут работать почтовые отделения Украины 1 января (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Как будет работать "Укрпочта"

31 декабря отделения "Укрпочты" работают по стандартному графику, то есть с 09:00 до 19:00. Однако в разных отделениях время работы может изменяться из-за отключения света. Проверить работу можно на сайте.

1 и 7 января большинство отделений "Укрпочты" не будут работать, поэтому учитывайте это во время получения или отправки посылок.

Но 1 января будут работать 20 дежурных отделений по Украине. В Киеве таких будет четыре: