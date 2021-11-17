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Стало плохо в вагоне: в харьвоском метро внезапно умер 42-летний пассажир

Автор: Владимир Костырин

В Харькове в метро умер 42-летний пассажир на станции "Академика Барабашова". Трагический инцидент произошел 17 ноября утром.

Об этом передает Telegram-канал "Веха".

Отмечается, что у мужчины в подземке резко ухудшилось самочувствие прямо в вагоне.

Тогда правоохранитель вывел пассажира на платформу, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь. Однако, к сожалению, мужчина скончался.

Информация о трагическом случае зарегистрирована в ЕО.

По данным полиции, погибшим оказался местный житель в возрасте 42 года.

Детали и обстоятельства выясняются. Что стало причиной смерти - будет известно по результатам вскрытия.

В сети опубликовали фото с места происшествия. На кадре видно, что возле лежащего на платформе не далеко от экскаватора гражданина собрались сотрудники полиции и медики экстренной помощи.

В Харькове в метро умер мужчина (фото: t.me/vekha)

Ранее в октябре в метро Киева полицейская вытащила с того света пассажира, у которого остановилось сердце - тогда правоохранитель экстренно провела реанимацию при помощи дефибриллятора.

Напомним также, перед этим в столице на станции метро мужчине стало плохо, и он свалился на пол - пассажира пытались откачать, но тщетно, и он умер.

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Харьковметро