Стало зле у вагоні: у харьківському метро раптово помер 42-річний пасажир

У Харкові в метро помер 42-річний пасажир на станції "Академіка Барабашова". Трагічний інцидент стався 17 листопада вранці.
Про це передає Telegram-канал "Веха".
Зазначається, що у чоловіка в підземці різко погіршилося самопочуття прямо у вагоні.
Тоді правоохоронець вивів пасажира на платформу, щоб надати необхідну медичну допомогу. Однак, на жаль, чоловік помер.
Інформація про трагічний випадок зареєстрована в ЄО.
За даними поліції, загиблим виявився місцевий житель у віці 42 роки.
Деталі та обставини з'ясовуються. Що стало причиною смерті - буде відомо за результатами розтину.
У мережі опублікували фото з місця події. На кадрі видно, що біля лежачого на платформі недалеко від екскаватора громадянина зібралися співробітники поліції і медики екстреної допомоги.
У Харкові в метро помер чоловік (фото: t.me/vekha)
Раніше в жовтні в метро Києва поліцейська витягла з того світу пасажира, у якого зупинилося серце - тоді правоохоронець екстрено провела реанімацію за допомогою дефібрилятора.
Нагадаємо також, перед цим у столиці на станції метро чоловікові стало зле, і він звалився на підлогу - пасажира намагалися відкачати, але марно, і він помер.