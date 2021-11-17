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Стало зле у вагоні: у харьківському метро раптово помер 42-річний пасажир

Автор: Володимир Костирін

У Харкові в метро помер 42-річний пасажир на станції "Академіка Барабашова". Трагічний інцидент стався 17 листопада вранці.

Про це передає Telegram-канал "Веха".

Зазначається, що у чоловіка в підземці різко погіршилося самопочуття прямо у вагоні.

Тоді правоохоронець вивів пасажира на платформу, щоб надати необхідну медичну допомогу. Однак, на жаль, чоловік помер.

Інформація про трагічний випадок зареєстрована в ЄО.

За даними поліції, загиблим виявився місцевий житель у віці 42 роки.

Деталі та обставини з'ясовуються. Що стало причиною смерті - буде відомо за результатами розтину.

У мережі опублікували фото з місця події. На кадрі видно, що біля лежачого на платформі недалеко від екскаватора громадянина зібралися співробітники поліції і медики екстреної допомоги.

У Харкові в метро помер чоловік (фото: t.me/vekha)

Раніше в жовтні в метро Києва поліцейська витягла з того світу пасажира, у якого зупинилося серце - тоді правоохоронець екстрено провела реанімацію за допомогою дефібрилятора.

Нагадаємо також, перед цим у столиці на станції метро чоловікові стало зле, і він звалився на підлогу - пасажира намагалися відкачати, але марно, і він помер.

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Харківметро