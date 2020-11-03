В Киеве на станции метро мужчине стало плохо, и он свалился на пол: его пытались откачать

В киевском метрополитене мужчине стало плохо, и он упал на пол
Во вторник, 3 ноября, на станции метро "Майдан Незалежности" мужчине стало плохо, он потерял сознание и рухнул на пол. Другой мужчина пытался его откачать, но все было тщетно, он умер.
Об этом инциденте сообщил "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
"На станции метро "Майдан Незалежности" мужчине стало плохо, и он упал. Мужчина пытался его откачать, но, к сожалению, ему не удалось, и мужчина скончался. Могу ошибаться, но говорили, что установили дефибрилляторы?" – говорится в подписи к видео.
На станції метро Майдан Незалежності чоловіку стало зле і він впав. Чоловік намагався його відкачати, але, на жаль, йому не вдалося і чоловік помер. Можу помилятися, але ж казали, що встановили дефібрилятори?Posted by Киев Оперативный on Tuesday, November 3, 2020
В киевском метро мужчине стало плохо, и он умер (видео: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети также прокомментировали инцидент.
Напомним, сегодня в киевском метро образовалось столпотворение на пересадочных станциях "Золотые Ворота" и "Льва Толстого".
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