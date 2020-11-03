В Киеве на станции метро мужчине стало плохо, и он свалился на пол: его пытались откачать

Метро в Киеве (фото: РБК-Украина)

В киевском метрополитене мужчине стало плохо, и он упал на пол

Во вторник, 3 ноября, на станции метро "Майдан Незалежности" мужчине стало плохо, он потерял сознание и рухнул на пол. Другой мужчина пытался его откачать, но все было тщетно, он умер.

Об этом инциденте сообщил "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"На станции метро "Майдан Незалежности" мужчине стало плохо, и он упал. Мужчина пытался его откачать, но, к сожалению, ему не удалось, и мужчина скончался. Могу ошибаться, но говорили, что установили дефибрилляторы?" – говорится в подписи к видео.

На станції метро Майдан Незалежності чоловіку стало зле і він впав. Чоловік намагався його відкачати, але, на жаль, йому не вдалося і чоловік помер. Можу помилятися, але ж казали, що встановили дефібрилятори? Posted by Киев Оперативный on Tuesday, November 3, 2020

В киевском метро мужчине стало плохо, и он умер (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети также прокомментировали инцидент.

Дефибриллятор на месте. Но он поможет только если у человека есть фибрилляция или трепетание;

Дефибриллятор, судя по видео, лежит рядом. Но он не всегда эффективен... Больше "поражают" "кинооператоры", помощи от которых никогда не дождешься, но зато видео снять это всегда пожалуйста... Про полицию вообще молчу;

Полиция стоит в стороне, не помогает. Они же должны проходить курсы по оказанию помощи, или нет? Бедный человек...

Очень слабо делал непрямой массаж сердца. Эффективность близко к 0. Но, все равно, пытался хоть что-то сделать. Остальные прошли мимо, а зайдя в вагон, забыли об этом;

Инфаркт, душно стало;

Я тоже в маске не могу ехать в метро, не хватает воздуха.

Напомним, сегодня в киевском метро образовалось столпотворение на пересадочных станциях "Золотые Ворота" и "Льва Толстого".

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