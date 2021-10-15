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Стало плохо в горах: спасатели двое суток ищут туристку в Карпатах

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Закарпатье, Пятница 15 октября 2021 22:28
Стало плохо в горах: спасатели двое суток ищут туристку в Карпатах Фото: в Карпатах пропала туристка (facebook.com/DsnsZakarpattya)
Автор: Владимир Костырин

На Закарпатье спасатели разыскивают туристку, у которой внезапно ухудшилось самочувствие в горах в Раховском районе, и ей потребовалась помощь. Операция по поиску женщины продолжается двое суток.

Об этом 15 октября рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр для "Суспільне".

Спикер отметила, что чрезвычайники еще 13-го в пять утра получили сообщение об оказавшейся в беде женщине.

Спасателей проинформировали, что ей стало плохо во время прохождения туристического маршрута в районе горы Поп Иван Раховского района, и туристка нуждается в помощи.

При этом личность женщины, а также ее место нахождения, установить пока так и не удалось, сказала Батыр.

Поиски туристки продолжаются поныне.

Отметим, что в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области сведений о данном инциденте пока нет. В то же время спасатели сообщили о другом инциденте с поисками мужчины, который ушел в лесной массив за грибами вблизи села Лопухов в Тячевском районе и заблудился.

Местного грибника искали с вечера 10 октября двое суток. К поискам привлекли 20 спасателей из 4 горных поисково-спасательных отделений на Закарпатье и Прикарпатье, кинологов с собаками. Также приобщилось и местное население.

Было обследовано более 60 гектаров горной местности... и в итоге 37-летний мужчина нашелся сам! Состояние здоровья грибника-путешественника удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждался.

Стало плохо в горах: спасатели двое суток ищут туристку в КарпатахСтало плохо в горах: спасатели двое суток ищут туристку в Карпатах

Спасатели проводили масштабную поисковую операцию в Карпатах (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)

Ранее сообщалось, что в Карпатах турист из Киева перевернулся на квадроцикле, и получил травмы.

Также мы писали о том, что недавно в Карпатах обнаружили неизвестную змею, укус которой смертелен.

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Карпаты ГСЧС Закарпатская область
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