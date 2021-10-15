ru ua
Пт, 15 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Стало зле в горах: рятувальники дві доби шукають туристку в Карпатах

Новость на русском →
Закарпаття, П'ятниця 15 жовтня 2021 22:28
Стало зле в горах: рятувальники дві доби шукають туристку в Карпатах Фото: в Карпатах зникла туристка (facebook.com/DsnsZakarpattya)
Автор: Володимир Костирін

На Закарпатті рятувальники розшукують туристку, у якої раптово погіршилося самопочуття в горах у Рахівському районі, і їй потрібна була допомога. Операція з пошуку жінки триває дві доби.

Про це 15 жовтня розповіла прес-секретар ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир для "Суспільне".

Спікер зазначила, що надзвичайники ще 13-го о п'ятій ранку отримали повідомлення про жінку, яка опинилася в біді.

Рятувальників поінформували, що їй стало зле під час проходження туристичного маршруту в районі гори Піп Іван Рахівського району, і туристка потребує допомоги.

При цьому особу жінки, а також її місце знаходження, встановити поки так і не вдалося, сказала Батир.

Пошуки туристки тривають понині.

Зазначимо, що в прес-службі ДСНС в Закарпатській області відомостей про даний інцидент поки немає. Разом з тим рятувальники повідомили про інший інцидент з пошуками чоловіка, який пішов у лісовий масив по гриби поблизу села Лопухів у Тячівському районі та заблукав.

Місцевого грибника шукали з вечора 10 жовтня дві доби. До пошуків залучили 20 рятувальників з 4 гірських пошуково-рятувальних відділень на Закарпатті та Прикарпатті, кінологів з собаками. Також долучилося і місцеве населення.

Було обстежено понад 60 гектарів гірської місцевості... і в підсумку 37-річний чоловік знайшовся сам! Стан здоров'я грибника-мандрівника задовільний, медичної допомоги він не потребував.

Стало зле в горах: рятувальники дві доби шукають туристку в КарпатахСтало зле в горах: рятувальники дві доби шукають туристку в Карпатах

Рятувальники проводили масштабну пошукову операцію в Карпатах (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)

Раніше повідомлялося, що у Карпатах турист з Києва перекинувся на квадроциклі, і отримав травми.

Також ми писали про те, що нещодавно у Карпатах виявили невідому змію, укус якої смертельний.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карпаты ДСНС Закарпатська область
LITE
Свято 15 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 15 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела