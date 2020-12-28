Стало известно, где Зеленский отпразднует Новый год: красота этого места завораживает

Владимир Зеленский будет праздновать Новый год в президентской резиденции "Синегора", что расположена возле села Гута. Это бывший пансионат, который в 2001 году был переоборудован под горное место для отдыха высших лиц государства.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, подтвердив слова Юлии Мендель, которая ранее нам заявила, что Зеленский не планирует покидать страну во время новогодних праздников.

"Президент и первая леди будут встречать Новый год в Украине", - сказала ранее Юлия в комментарии нашему изданию.

Находится "Синегора" вблизи массива Горганы в Ивано-Франковской области. Президентская резиденция занимает лишь часть пансионата - в комплексе есть еще 80 мест для поселения.

Президентская резиденция "Синегора" (фото: cynicallviv.com.ua)

Что известно про этот особняк

Интересно, что некогда владельцем этих земель был сам император Франц-Иосиф, который любил здесь охотиться, ведь резиденция и прилегающие к ней территории расположены среди горных сосновых лесов на высоте 600 метров над уровнем моря.

Сейчас на территории "Синегоры" - а это 10 тысяч гектаров - расположены гостевые коттеджи, зимний сад, вертолетная площадка, охотничьи вышки, лыжная трасса с подъемником и многое другое. На территории резиденции расположены два больших озера, в одном из которых разводят карпов, а в другом - форель.

С 2014 резиденцию можно посетить с экскурсионной программой, а также оздоровиться на базе отдыха.

Гостиница на базе резиденции "Синегора" (фото: dus.gov.ua, rtic.if.ua)

Здесь в свое время любили проводить зимние праздники все экс-президенты, начиная от Леонида Кучмы. Виктор Янукович особенно сильно полюбил "Синегору". При нем тут появилась позолота, деревянная часовня у озера, беседка-гражда, теннисный корт.

В окружающий резиденцию лесу живут олени, дикие кабаны, лисы, зайцы и волки. Есть здесь и занесенные в Красную книгу медведи, горностаи и рыси.

Резиденция "Синегора" в Ивано-Франковской области

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