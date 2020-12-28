Стало відомо, де Зеленський відсвяткує Новий рік: краса цього місця заворожує

Володимир Зеленський буде святкувати Новий рік у президентській резиденції "Синьогора", що розташована біля села Гута. Це колишній пансіонат, який в 2001 році був переобладнаний під гірське місце для відпочинку вищих осіб держави.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, підтвердивши слова Юлії Мендель, яка раніше нам заявила, що Зеленський не планує залишати країну під час новорічних свят.

"Президент і перша леді зустрічатимуть Новий рік в Україні", - сказала раніше Юлія в коментарі нашому виданню.

Знаходиться "Синьогора" поблизу масиву Горгани в Івано-Франківській області. Президентська резиденція займає лише частину пансіонату - у комплексі є ще 80 місць для поселення.

Президентська резиденція "Синьогора" (фото: cynicallviv.com.ua)

Що відомо про цей особняк

Цікаво, що колись власником цих земель був сам імператор Франц-Йосиф, який любив тут полювати, адже резиденція і прилеглі до неї території розташовані серед гірських смерекових лісів на висоті 600 метрів над рівнем моря.

Зараз на території "Синьогори" - а це 10 тисяч гектарів - розташовані гостьові котеджі, зимовий сад, вертолітний майданчик, мисливські вишки, лижна траса з підйомником і багато іншого. На території резиденції розташовані два великих озера, в одному з яких розводять коропів, а в іншому - форель.

З 2014 резиденцію можна відвідати з екскурсійною програмою, а також оздоровитися на базі відпочинку.

Готель на базі резиденції "Синьогора" (фото: dus.gov.ua, rtic.if.ua)

Тут свого часу любили проводити зимові свята всі екс-президенти, починаючи від Леоніда Кучми. Віктор Янукович особливо сильно полюбив "Синьогору". При ньому тут з'явилася позолота, дерев'яна каплиця біля озера, альтанка-гражда, тенісний корт.

У лісі біля резиденції живуть олені, дикі кабани, лисиці, зайці і вовки. Є тут і занесені в Червону книгу ведмеді, горностаї і рисі.

Резиденція "Синьогора" в Івано-Франківській області

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