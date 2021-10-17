UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стало известно, когда включат отопление в квартирах Киева

Автор: Роман Мирончук

В Киеве отопление включат, когда среднесуточная температура воздуха будет меньше +8 в течение трех дней. При этом в столичных домах могут включить отопление раньше, если более половины жителей дома напишут соответствующее заявление в КГГА.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга.

"Мы даем возможность подключиться к отоплению, тем домовым общинам, которые хотят получить отопление уже сейчас", - отметил Пантелеев.

Инициативная группа дома должна составить заявление на подключение дома к отоплению, которое подпишут более половины жителей. После этого копию заявления нужно отправить на электронную почту КГГА.

Сколько будем платить

Многие киевляне обеспокоены ростом тарифов. Цена за отопление и горячую воду может значительно увеличится. Поскольку в прошлом году 1 Гкал тепла стоила 1 654 гривны. В этом сезоне, возможно, придется платить 2381 гривну. Соответствующий проект решения уже появился на сайте КГГА.

Власти города, в свою очередь, обещали не увеличивать тарифы на отопление для жителей столицы.

Напомним, в "Нафтогазе" объяснили, какие потребители могут переплачивать за газ в 2-3 раза.

Мы также писали о том, что эксперты прогнозируют серьезное подорожание подсолнечного масла в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев