Стало відомо, хто веде Instagram Меган Маркл і принца Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі (колаж РБК-Україна )

Меган Маркл і принц Гаррі заінтригували журналістів останньою публікацією в Instagram

Меган Маркл, яка недавно завела спільну з принцом Гаррі сторінку в Instagram, швидше за все самостійно веде блог герцогів Сассекських. Про це повідомляють західні таблоїди.

На Instagram-сторінці зоряної королівської пари, яка вже набрала 4,7 млн підписників, регулярно з'являються публікації. Журналісти зацікавилися, хто ж модерує акаунт Меган і Гаррі.

Так, у деяких представників ЗМІ, закралися підозри, що герцогиня робить це самостійно, принаймні це стосується останньої публікації.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Справа в тому, що в пості, в якому Меган і Гаррі дякують своїм шанувальникам за те, що ті відмовилися від подарунків для майбутнього малюка на користь благодійності, використовується слово "diapers" (підгузки). Це слово рідко використовують у Великобританії, проте в США, звідки родом Меган, це слово досить поширене.

Меган Маркл сама веде Instagram герцогів Сассекських (фото: instagram.com/sussexroyal/)

Нагадаємо, що Instagram-сторінка герцогів Сассекських за перші шість годин встановила світовий рекорд - аккаунт набрав мільйон підписників.

До речі, Меган Маркл так заплутала громадськість з датою народження майбутнього малюка, що натяки на те, що малюк вже народився, починають шукати у всіх офіційних повідомленнях з Королівського палацу.