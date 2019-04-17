ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стало відомо, хто веде Instagram Меган Маркл і принца Гаррі

STYLERЖиття    17.04.2019 - 19:32
Стало відомо, хто веде Instagram Меган Маркл і принца Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі (колаж РБК-Україна )

Меган Маркл і принц Гаррі заінтригували журналістів останньою публікацією в Instagram

Меган Маркл, яка недавно завела спільну з принцом Гаррі сторінку в Instagram, швидше за все самостійно веде блог герцогів Сассекських. Про це повідомляють західні таблоїди.

На Instagram-сторінці зоряної королівської пари, яка вже набрала 4,7 млн підписників, регулярно з'являються публікації. Журналісти зацікавилися, хто ж модерує акаунт Меган і Гаррі.

Так, у деяких представників ЗМІ, закралися підозри, що герцогиня робить це самостійно, принаймні це стосується останньої публікації.

Стало відомо, хто веде Instagram Меган Маркл і принца Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Справа в тому, що в пості, в якому Меган і Гаррі дякують своїм шанувальникам за те, що ті відмовилися від подарунків для майбутнього малюка на користь благодійності, використовується слово "diapers" (підгузки). Це слово рідко використовують у Великобританії, проте в США, звідки родом Меган, це слово досить поширене.

Стало відомо, хто веде Instagram Меган Маркл і принца Гаррі

Меган Маркл сама веде Instagram герцогів Сассекських (фото: instagram.com/sussexroyal/)

Нагадаємо, що Instagram-сторінка герцогів Сассекських за перші шість годин встановила світовий рекорд - аккаунт набрав мільйон підписників.

До речі, Меган Маркл так заплутала громадськість з датою народження майбутнього малюка, що натяки на те, що малюк вже народився, починають шукати у всіх офіційних повідомленнях з Королівського палацу.

Набридло літати за їжею для Меган Маркл: королівський пілот звільнився через примхи Гаррі Кого народить Меган Маркл: несподіване передбачення ясновидиці
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Меган Маркл
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся