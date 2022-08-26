Стало известно, когда упадет цена на гречку

По словам первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, импорт гречки из Казахстана остановился в конце февраля.

Аграрии отреагировали на дефицит и посеяли в 1,5 раза больше гречки.

"Если раньше они сеяли 70 тысяч гектаров, то теперь 120 тысяч гектаров. В последующие годы мы также будем выращивать больше гречихи", - говорит чиновник.

Когда подешевеет гречка

Высоцкий добавил, что благодаря повышению посевной площади гречки, ее будет более чем достаточно для внутреннего потребления.

"Поэтому с октября-ноября потребители увидят в магазинах нашу гречку по более низкой цене, чем сейчас", - добавил он.

Сколько сейчас стоит гречка

В украинских супермаркетах в конца августа за килограмм крупы просят 91 грн в Ашане и АТБ, в Novus кило крупы можно будет купить за 90 грн.