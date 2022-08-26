ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно, когда упадет цена на гречку

Новина українською →
Пятница 26 августа 2022 15:00
Стало известно, когда упадет цена на гречку Фото: Стало известно, когда упадет цена на гречку (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гречка уже скоро может снизиться в цене после рекордного подорожания почти до сотни гривен за килограмм этой весной и летом.

Об этом пишет Delo.ua.

По словам первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, импорт гречки из Казахстана остановился в конце февраля.

Аграрии отреагировали на дефицит и посеяли в 1,5 раза больше гречки.

"Если раньше они сеяли 70 тысяч гектаров, то теперь 120 тысяч гектаров. В последующие годы мы также будем выращивать больше гречихи", - говорит чиновник.

Когда подешевеет гречка

Высоцкий добавил, что благодаря повышению посевной площади гречки, ее будет более чем достаточно для внутреннего потребления.

"Поэтому с октября-ноября потребители увидят в магазинах нашу гречку по более низкой цене, чем сейчас", - добавил он.

Сколько сейчас стоит гречка

В украинских супермаркетах в конца августа за килограмм крупы просят 91 грн в Ашане и АТБ, в Novus кило крупы можно будет купить за 90 грн.

Ранее мы писали, что в супермаркете Киева продают гречку по рекордной цене.

Также читайте про трюки супермаркетов, которые заставляют вас покупать больше и дороже.

Читайте РБК-Украина в Google News
гречка
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь