Стало відомо, коли впаде ціна на гречку
Гречка вже скоро може знизитися в ціні після рекордного подорожчання майже до сотні гривень за кілограм цієї весни і влітку.
Про це пише Delo.ua.
За словами першого заступника Міністра аграрної політики і продовольства Тараса Висоцького, імпорт гречки з Казахстану зупинився в кінці лютого.
Аграрії відреагували на дефіцит і посіяли в 1,5 рази більше гречки.
"Якщо раніше вони сіяли 70 тисяч гектарів, то тепер 120 тисяч гектарів. У наступні роки ми також будемо вирощувати більше гречки", - говорить чиновник.
Коли подешевшає гречка
Висоцький додав, що завдяки підвищенню посівної площі гречки, її буде більш ніж достатньо для внутрішнього споживання.
"Тому з жовтня-листопада споживачі побачать в магазинах нашу гречку за нижчою ціною, ніж зараз", - додав він.
Скільки зараз коштує гречка
В українських супермаркетах в кінця серпня за кілограм крупи просять 91 грн в Ашані і АТБ, в Novus кіло крупи можна буде купити за 90 грн.
Раніше ми писали, що у супермаркеті Києва продають гречку за рекордною ціною.
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