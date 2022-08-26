Стало відомо, коли впаде ціна на гречку

Гречка вже скоро може знизитися в ціні після рекордного подорожчання майже до сотні гривень за кілограм цієї весни і влітку.

За словами першого заступника Міністра аграрної політики і продовольства Тараса Висоцького, імпорт гречки з Казахстану зупинився в кінці лютого.

Аграрії відреагували на дефіцит і посіяли в 1,5 рази більше гречки.

"Якщо раніше вони сіяли 70 тисяч гектарів, то тепер 120 тисяч гектарів. У наступні роки ми також будемо вирощувати більше гречки", - говорить чиновник.

Коли подешевшає гречка

Висоцький додав, що завдяки підвищенню посівної площі гречки, її буде більш ніж достатньо для внутрішнього споживання.

"Тому з жовтня-листопада споживачі побачать в магазинах нашу гречку за нижчою ціною, ніж зараз", - додав він.

Скільки зараз коштує гречка

В українських супермаркетах в кінця серпня за кілограм крупи просять 91 грн в Ашані і АТБ, в Novus кіло крупи можна буде купити за 90 грн.